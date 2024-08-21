Азербайджан снова тряхнуло
15:51 1505
В Каспийском море произошло землетрясение магнитудой 3. Об этом сообщает Республиканский центр Сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана.
Согласно данным, подземные толчки были зафиксированы в 14:45 по местному времени.
Очаг стихии залегал на глубине 66 км.
Вчера сообщалось, что в Каспийском море произошло землетрясение магнитудой 3,8.
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