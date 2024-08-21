Генерала Лапина назвали виновным в проникновении ВСУ в Курск

Генерал Александр Лапин распустил совет по координации действий военных в Курской области за несколько месяцев до наступления ВСУ, пишет WSJ со ссылкой на источник в спецслужбах РФ.

Издание отмечает, что без централизованного органа попытки противостоять украинцам стали «хаотичными и неэффективными». Из-за этого на границе образовалась брешь, которую смогли использовать ВСУ.

Кроме того, несмотря на разведданные о возможном наступлении, войска под командованием Лапина не предприняли действий по укреплению оборонительных линий или установке мин.