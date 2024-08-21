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В иранском парламенте не стали спорить с Пезешкианом

16:13 885

Парламент Ирана сегодня на голосовании полностью утвердил представленный президентом Масудом Пезешкианом состав нового Кабинета министров. Об этом сообщает агентство Мехр.

«Иранский Меджлис одобрил все кандидатуры в новый Кабинет министров», - отмечает агентство. 

В частности, Аббас Арагчи, набрав 244 голоса, стал главой МИД Ирана. Бывший руководитель Центрального банка Ирана Абдолнасер Хеммати назначен министром экономики. Мохсен Пакнежад утвержден министром нефти.

Накануне президент Ирана выразил надежду, что парламент одобрит всех предложенных им министров.

«Я надеюсь, парламент вынесет вотум доверия всем министрам», - заявил Пезешкиан.

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