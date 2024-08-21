Финляндия начала переговоры с НАТО о размещении войск

Хельсинки ведут переговоры с несколькими странами НАТО о размещении войск на территории Финляндии. Об этом заявил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен.

«Мы не комментируем публично эти переговоры <...>. Они ведутся с рядом различных стран. Мы ведем переговоры о том, какие страны могут выделить определенные структуры сил для обеспечения безопасности Финляндии», - сказал Хяккянен.

Более подробная информация об этом будет представлена в феврале, отмечается в сообщении. Вопрос о том, как будет финансироваться присутствие иностранных войск, также еще не решен.

«Главное, чтобы в Финляндии были помещения и сооружения для размещения этих сил на более длительный период времени», - сказал министр.