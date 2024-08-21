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Россия расшатала рынок криптовалют, а США его обвалили

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Мамед Эфендиев, отдел экономики
16:36 755

В конце прошлого месяца Государственная дума Российской Федерации приняла во втором и третьем чтении закон, легализующий майнинг криптовалют. Тем самым были окончательно устранены давние противоречия между Центробанком и Министерством финансов РФ относительно статуса и регулирования данной сферы. Речь скорее о вынужденной, нежели добровольной мере, что подтверждает активное участие в этом процессе президента РФ Владимира Путина.

По мнению экспертов, достигнутый консенсус мог быть обусловлен необходимостью разработки согласованных механизмов для регулирования криптовалют и цифровых активов. В первую очередь, для их использования, как законного способа обхода санкций при транснациональных финансовых переводах. Ведь ни для кого не секрет, что есть огромные сложности при переводе средств между Россией и ее торговыми партнерами, а также блокирование их транзакций и банковских счетов.

Не успела Госдума объявить биткоин своей запасной валютой, как США обвалили и этот рынок

В этих условиях у криптовалют, с одной стороны, есть шанс стать способом прохождения санкций, поскольку часть переводов можно делать завуалировано и отчасти бесконтрольно. С другой - нельзя не учитывать такие риски, связанные с их использованием в международных операциях, как волатильность цен, недостаток регулирования и возможность использования в незаконных целях.

А потому, чтобы застраховать трансграничные расчеты, компании могут использовать различные финансовые инструменты. Такие, например, как форварды, опционы, фьючерсы и другие деривативы. В той или иной степени они позволят застраховать себя от валютных колебаний и рисков. И сегодня важно тщательно изучить рынок и выбрать подходящие финансовые инструменты или страховые продукты для минимизации рисков.

Словом, так или иначе, но криптовалюта становится зарегулированной во многих странах, в ряде случаев ее грани и грани цифровых валют размываются, что позволяет регуляторам хорошо видеть трансграничные переводы. Если, скажем, всего три или четыре года назад никто не знал, где именно фигурировал биткоин и что конкретно за него покупали, то сегодня многие не хотят принимать эту криптовалюту, поскольку это может быть чревато неприятными последствиями.

Утром он стоил меньше 50 тысяч долларов за монету - самое резкое падение начиная с 2021 года

Российские страховые компании уже применяют страхование дебиторской задолженности, стремясь охватить этим продуктом мировые рынки, добавив туда цифровые активы. Скорее всего, страхование на криптовалютных рынках появится в ближайшее время - крупнейшие в мире страховые компании уже разрабатывают продукты, которые позволят страховать операции на трансграничные переводы.

В целом, мировой рынок криптовалют активизировался задолго до этих процессов, а Россия, легализировав их майнинг, расшатала его еще больше, не скрывая надежд на хорошие перспективы.

Но стоило только России узаконить 31 июля криптовалюту, как 5 августа курс биткоина, самой популярной криптовалюты в мире, обрушился. Утром он стоил меньше 50 тысяч долларов за монету - самое резкое падение начиная с 2021 года. За 24 часа биткоин подешевел на 18 процентов, а за двое суток потерял почти пятую часть своей стоимости.

Вторая по популярности криптовалюта, Ethereum, за день подешевела на 20 процентов, а в моменте «эфир» падала до 2 100 долларов, что является минимальным значением в этом году.

США опубликовали всего лишь статистику по безработице

В целом же общая капитализация криптовалютного рынка просела более чем на 400 миллиардов долларов. Обрушение стало результатом сложного сплетения макроэкономических факторов и растущей геополитической напряженности. Ключевыми являются предстоящие президентские выборы в США, которые традиционно вносят элемент неопределенности в экономическую политику этой страны.

Кроме того, 2 августа Соединенные Штаты опубликовали статистику, демонстрирующую один из самых слабых показателей по безработице с начала пандемии коронавируса. Эти данные вызывают опасения относительно возможной рецессии и влияют на настроения инвесторов.

Признаки слабости национальной экономики спровоцировали спад на Уолл-стрит и падение доходности казначейских облигаций. Последние потеряли 3,77 процента, отметив самый низкий уровень с июля 2023 года.

Турбулентность на мировом рынке не обошла стороной и Россию. Индекс Московской биржи (IMOEX) упал на 1,85 процента, опустившись до 2845,47 пункта. В предыдущий раз подобная картина наблюдалась более года назад, 10 июля 2023 года.

Таким образом, стихийное стечение ряда факторов в США не дало Москве ощутить радость от небольшой победы на рынке криптовалют, которая в какой-то степени могла оживить финансовый рынок России, задыхающийся от санкционных ограничений.

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