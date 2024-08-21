Россия расшатала рынок криптовалют, а США его обвалили

В конце прошлого месяца Государственная дума Российской Федерации приняла во втором и третьем чтении закон, легализующий майнинг криптовалют. Тем самым были окончательно устранены давние противоречия между Центробанком и Министерством финансов РФ относительно статуса и регулирования данной сферы. Речь скорее о вынужденной, нежели добровольной мере, что подтверждает активное участие в этом процессе президента РФ Владимира Путина. По мнению экспертов, достигнутый консенсус мог быть обусловлен необходимостью разработки согласованных механизмов для регулирования криптовалют и цифровых активов. В первую очередь, для их использования, как законного способа обхода санкций при транснациональных финансовых переводах. Ведь ни для кого не секрет, что есть огромные сложности при переводе средств между Россией и ее торговыми партнерами, а также блокирование их транзакций и банковских счетов.

В этих условиях у криптовалют, с одной стороны, есть шанс стать способом прохождения санкций, поскольку часть переводов можно делать завуалировано и отчасти бесконтрольно. С другой - нельзя не учитывать такие риски, связанные с их использованием в международных операциях, как волатильность цен, недостаток регулирования и возможность использования в незаконных целях. А потому, чтобы застраховать трансграничные расчеты, компании могут использовать различные финансовые инструменты. Такие, например, как форварды, опционы, фьючерсы и другие деривативы. В той или иной степени они позволят застраховать себя от валютных колебаний и рисков. И сегодня важно тщательно изучить рынок и выбрать подходящие финансовые инструменты или страховые продукты для минимизации рисков. Словом, так или иначе, но криптовалюта становится зарегулированной во многих странах, в ряде случаев ее грани и грани цифровых валют размываются, что позволяет регуляторам хорошо видеть трансграничные переводы. Если, скажем, всего три или четыре года назад никто не знал, где именно фигурировал биткоин и что конкретно за него покупали, то сегодня многие не хотят принимать эту криптовалюту, поскольку это может быть чревато неприятными последствиями.

Российские страховые компании уже применяют страхование дебиторской задолженности, стремясь охватить этим продуктом мировые рынки, добавив туда цифровые активы. Скорее всего, страхование на криптовалютных рынках появится в ближайшее время - крупнейшие в мире страховые компании уже разрабатывают продукты, которые позволят страховать операции на трансграничные переводы. В целом, мировой рынок криптовалют активизировался задолго до этих процессов, а Россия, легализировав их майнинг, расшатала его еще больше, не скрывая надежд на хорошие перспективы. Но стоило только России узаконить 31 июля криптовалюту, как 5 августа курс биткоина, самой популярной криптовалюты в мире, обрушился. Утром он стоил меньше 50 тысяч долларов за монету - самое резкое падение начиная с 2021 года. За 24 часа биткоин подешевел на 18 процентов, а за двое суток потерял почти пятую часть своей стоимости. Вторая по популярности криптовалюта, Ethereum, за день подешевела на 20 процентов, а в моменте «эфир» падала до 2 100 долларов, что является минимальным значением в этом году.