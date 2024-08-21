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Экс-замминистра обороны России предъявили серьезное обвинение

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Мосгорсуд в среду оставил под стражей бывшего заместителя министра обороны России Дмитрия Булгакова до 25 сентября, отклонив жалобу защиты на арест, сообщают российские СМИ.

Следователь в суде заявил, что Булгаков в случае освобождения из-под ареста может угрожать свидетелям по его делу или уничтожить доказательства.

О том, что Дмитрий Булгаков, отвечавший за материально-техническое обеспечение, задержан и арестован в Москве в рамках уголовного дела о коррупции, 26 июля сообщила ФСБ. Подробности дела спецслужба не уточняла. Сообщалось, что Басманный суд Москвы отправил Булгакова в СИЗО до 25 сентября.

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