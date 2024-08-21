Что же все-таки случилось в Гяндже и Гёйгёле?

В связи со случаями массового отравления, произошедшими несколько дней назад на траурной церемонии в Гяндже и на предприятиях общественного питания в Гёйгёле (Araz, Xanlar Yurdu, Ağ Ayı), экспертной группой из сотрудников Агентства пищевой безопасности Азербайджана совместно с представителями соответствующих структур проведено расследование.

«Установлено, что инциденты не были связаны с пищевым отравлением. Случаи, нанесшие вред здоровью большинства граждан, произошли в результате вторичного загрязнения воды, используемой в быту.

Соответствующие структуры продолжают расследование по данному факту», - говорится в заявлении.