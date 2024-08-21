USD 1.7000
EUR 1.8902
RUB 0.0187
Подписаться на уведомления
Российские войска попали в окружение в Курске: Сообщается о больших потерях
Новость дня
Российские войска попали в окружение в Курске: Сообщается о больших потерях

Президент Чехии призвал Украину смириться

16:57 201

Президент Чехии Петр Павел считает возможным временный «компромисс» в отношении оккупированных Россией украинских территорий, если он позволит остановить войну, и подчеркивает необходимость принятия Украины в НАТО в случае такого компромисса. Об этом он сказал в подкасте PoliTalk, текстовую версию которого публикует Novinky.

Павел высказался относительно справедливого мира в Украине. По его словам, если такой мир представить в категории 100 процентов или ничего, то он означал бы восстановление полного контроля Украины над своей территорией, включая Крым.

«Но это, как мы все, наверное, чувствуем, является скорее иллюзией. Реальность будет несколько иной. Мы должны говорить о желании максимально приблизиться к справедливому миру», – отметил чешский президент.

«С точки зрения демократических стран, которые подписываются под уважением к международному праву и Уставу ООН, мы должны уважать договоренности между воюющими сторонами, но мы не примем изменение международных границ на основе агрессии. Мы будем считать территории, оккупированные Россией, временно оккупированными», – отметил Павел.

Он подчеркнул: цель, конечно, заключается в том, чтобы Украина освободила как можно большую часть своей территории.

«С другой стороны, мы все осознаем, что Россия – это не просто страна, это страна, которая имеет огромный ядерный арсенал, огромные военные и материальные ресурсы. Россия могла бы вести войну такой интенсивности в течение многих-многих лет, и, конечно, никто в этом не заинтересован. Поэтому если ценой за прекращение конфликта будет какое-то временное решение, которое является компромиссом, то я думаю, что это хорошая идея пойти по этому пути», – сказал Павел.

Он также подчеркнул, что в случае такого сценария должно последовать не только принятие Украины в ЕС, но и принятие Украины в НАТО, поскольку оставить Украину в вакууме безопасности означало бы подписаться под будущим конфликтом.

Павел не считает, что полное восстановление контроля Киева над всей украинской территорией должно быть обязательным условием членства Украины в НАТО.

«Если будет проведена какая-то административная граница, то мы можем рассматривать эту административную границу как временную и принять Украину в НАТО на той территории, которую она будет контролировать на тот момент», – сказал Павел.

Экс-замминистра обороны России предъявили серьезное обвинение
Экс-замминистра обороны России предъявили серьезное обвинение
16:41 1155
Новые успехи Украины в Курске
Новые успехи Украины в Курске фото; видео; обновлено 15:16
15:16 11484
Константин Боровой в интервью haqqin.az: «У Байдена были обязательства перед Путиным… А новые развязали руки Украине»
Константин Боровой в интервью haqqin.az: «У Байдена были обязательства перед Путиным… А новые развязали руки Украине»
10:44 4337
Скончался заслуженный журналист Азербайджана
Скончался заслуженный журналист Азербайджана
16:14 1788
Генерала Лапина назвали виновным в проникновении ВСУ в Курск
Генерала Лапина назвали виновным в проникновении ВСУ в Курск
15:54 2315
Почему важно вакцинировать детей
Почему важно вакцинировать детей рекомендации специалиста Минздрава
15:40 1199
Заявку Азербайджана на вступление в БРИКС могут рассмотреть на саммите в Казани
Заявку Азербайджана на вступление в БРИКС могут рассмотреть на саммите в Казани
15:23 1080
Разведка Пентагона: война России и Украины идет к тупику
Разведка Пентагона: война России и Украины идет к тупику
15:10 2103
Россия разместила в Крыму системы ПВО С-500
Россия разместила в Крыму системы ПВО С-500 доклад военной разведки США
14:48 2421
Иран прогнозирует «неожиданный» ответ Израилю
Иран прогнозирует «неожиданный» ответ Израилю
14:14 1759
«Америка готова к новой главе»: Обама призывает к борьбе
«Америка готова к новой главе»: Обама призывает к борьбе
13:55 2321

ЭТО ВАЖНО

Экс-замминистра обороны России предъявили серьезное обвинение
Экс-замминистра обороны России предъявили серьезное обвинение
16:41 1155
Новые успехи Украины в Курске
Новые успехи Украины в Курске фото; видео; обновлено 15:16
15:16 11484
Константин Боровой в интервью haqqin.az: «У Байдена были обязательства перед Путиным… А новые развязали руки Украине»
Константин Боровой в интервью haqqin.az: «У Байдена были обязательства перед Путиным… А новые развязали руки Украине»
10:44 4337
Скончался заслуженный журналист Азербайджана
Скончался заслуженный журналист Азербайджана
16:14 1788
Генерала Лапина назвали виновным в проникновении ВСУ в Курск
Генерала Лапина назвали виновным в проникновении ВСУ в Курск
15:54 2315
Почему важно вакцинировать детей
Почему важно вакцинировать детей рекомендации специалиста Минздрава
15:40 1199
Заявку Азербайджана на вступление в БРИКС могут рассмотреть на саммите в Казани
Заявку Азербайджана на вступление в БРИКС могут рассмотреть на саммите в Казани
15:23 1080
Разведка Пентагона: война России и Украины идет к тупику
Разведка Пентагона: война России и Украины идет к тупику
15:10 2103
Россия разместила в Крыму системы ПВО С-500
Россия разместила в Крыму системы ПВО С-500 доклад военной разведки США
14:48 2421
Иран прогнозирует «неожиданный» ответ Израилю
Иран прогнозирует «неожиданный» ответ Израилю
14:14 1759
«Америка готова к новой главе»: Обама призывает к борьбе
«Америка готова к новой главе»: Обама призывает к борьбе
13:55 2321
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться