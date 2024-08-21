Президент Чехии призвал Украину смириться

Президент Чехии Петр Павел считает возможным временный «компромисс» в отношении оккупированных Россией украинских территорий, если он позволит остановить войну, и подчеркивает необходимость принятия Украины в НАТО в случае такого компромисса. Об этом он сказал в подкасте PoliTalk, текстовую версию которого публикует Novinky.

Павел высказался относительно справедливого мира в Украине. По его словам, если такой мир представить в категории 100 процентов или ничего, то он означал бы восстановление полного контроля Украины над своей территорией, включая Крым.

«Но это, как мы все, наверное, чувствуем, является скорее иллюзией. Реальность будет несколько иной. Мы должны говорить о желании максимально приблизиться к справедливому миру», – отметил чешский президент.

«С точки зрения демократических стран, которые подписываются под уважением к международному праву и Уставу ООН, мы должны уважать договоренности между воюющими сторонами, но мы не примем изменение международных границ на основе агрессии. Мы будем считать территории, оккупированные Россией, временно оккупированными», – отметил Павел.

Он подчеркнул: цель, конечно, заключается в том, чтобы Украина освободила как можно большую часть своей территории.

«С другой стороны, мы все осознаем, что Россия – это не просто страна, это страна, которая имеет огромный ядерный арсенал, огромные военные и материальные ресурсы. Россия могла бы вести войну такой интенсивности в течение многих-многих лет, и, конечно, никто в этом не заинтересован. Поэтому если ценой за прекращение конфликта будет какое-то временное решение, которое является компромиссом, то я думаю, что это хорошая идея пойти по этому пути», – сказал Павел.

Он также подчеркнул, что в случае такого сценария должно последовать не только принятие Украины в ЕС, но и принятие Украины в НАТО, поскольку оставить Украину в вакууме безопасности означало бы подписаться под будущим конфликтом.

Павел не считает, что полное восстановление контроля Киева над всей украинской территорией должно быть обязательным условием членства Украины в НАТО.

«Если будет проведена какая-то административная граница, то мы можем рассматривать эту административную границу как временную и принять Украину в НАТО на той территории, которую она будет контролировать на тот момент», – сказал Павел.