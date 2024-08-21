Сабина Алиева приняла посла Германии

Во время встречи омбудсмен подробно рассказала гостю о своей деятельности в области защиты прав и свобод человека.

С.Алиева подчеркнула важность изучения положительного опыта в области прав человека и рассказала о продуктивном сотрудничестве с омбудсменами и национальными институтами по правам человека других стран, а также с региональными и международными ассоциациями, объединяющими эти институты. Было отмечено, что усиление сотрудничества между организациями, работающими в области защиты прав человека, играет важную роль не только в развитии правовой культуры, но и в обеспечении мира на фоне современных вызовов.

Также омбудсмен рассказала о последних изменениях в Конституционном Законе "Об Уполномоченном по правам человека Азербайджанской Республики", отметив, что расширены полномочия в области защиты прав лиц с инвалидностью и прав детей, предотвращения дискриминации и других сферах.

Во время встречи также был обсужден Национальный превентивный механизм омбудсмена, в рамках которого проводятся визиты в учреждения, которые лица не могут покинуть по собственному желанию, способы обращения к омбудсмену, а также обращения омбудсмена к президенту страны с предложениями о помиловании осужденных.

С.Алиева сообщила, что в текущем году Азербайджан будет принимать 29-ю сессию Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата - COP29, и подготовка к проведению мероприятия на высоком уровне уже ведется.