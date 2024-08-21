США начнут захват российских танкеров

В конце июня в российских портах поднялись цены на фрахт нефтяных танкеров. Местные эксперты объяснили это возросшим объемом экспорта, «подогретого» ценой марки Brent, – выше 85 долларов за баррель. В целом рост стоимости фрахта танкеров в российских портах был предсказуем из-за приостановки транзита нефти по трубопроводу «Дружба», а также по причине запланированного на осень ремонта большинства российских нефтеперерабатывающих заводов. Как отмечает российский Центр ценовых индексов (ЦЦИ), стоимость фрахта танкеров начала расти после трехмесячного снижения. Наиболее ощутимое подорожание коснулось перевозок в порты Восточной и Западной Индии, Турции и Китая. Эксперты ожидают дальнейшее повышение спроса на танкерные перевозки, поскольку все дополнительные ресурсы будут затрачиваться на поставку нефти из заблокированного трубопровода «Дружба». Впрочем, у повышения цен на фрахт танкеров есть и другая причина. По словам Чака Девора, главного специалиста по национальным инициативам Техасского фонда государственной политики, у Военно-морского флота США не хватает сил и ресурсов, чтобы помешать России торговать нефтью в обход санкций. И выход из этой ситуации, по мнению американского эксперта, один - чтобы остановить российский теневой флот, Соединенным Штатам необходимо возродить каперство, то есть разрешить частным судам захватывать российские танкеры, а захваченную нефть продавать на аукционах.

К столь экстравагантному выводу Девора подтолкнула сложившаяся ситуация. Дело в том, что у берегов Европы российские нефтеналивные суда нередко сопровождают корабли военно-морского флота РФ, после чего танкеры, отключив транспондеры, на какое-то время «пропадают» с экранов радаров, чтобы перевалить черное золото по схеме «борт-в-борт» или выгрузить его в портах, где не соблюдают санкционные ограничения. Предвидя негативную реакцию правозащитников, Девор напомнил, что Конституция США наделяет Конгресс правом выдавать каперские грамоты. Таким образом, узаконенное каперство, во-первых, укрепит национальную безопасность, а во-вторых, в сочетании с политикой, направленной на укрепление энергетического господства США, усилит стратегическую гибкость страны. Как на это предложение среагирует окружающий мир, сказать трудно. Однако в самих США у ряда политиков оно наверняка может найти поддержку. Скажем, сама идея Чака Девора по духу очень напоминает лозунг кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа «Все для Америки!» И в самом деле, получив необходимые полномочия, каперы смогут перехватывать российские танкеры, удерживать конфискованные активы и выставлять на аукционы захваченную нефть. Особенно любопытно заявление Девора о том, что для выполнения такого рода задач в наибольшей степени подходят именно частные военные подрядчики. То есть западные ЧВК, «деятельность» которых наводит ужас на простых людей.