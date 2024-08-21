США начнут захват российских танкеров
В конце июня в российских портах поднялись цены на фрахт нефтяных танкеров. Местные эксперты объяснили это возросшим объемом экспорта, «подогретого» ценой марки Brent, – выше 85 долларов за баррель. В целом рост стоимости фрахта танкеров в российских портах был предсказуем из-за приостановки транзита нефти по трубопроводу «Дружба», а также по причине запланированного на осень ремонта большинства российских нефтеперерабатывающих заводов.
Как отмечает российский Центр ценовых индексов (ЦЦИ), стоимость фрахта танкеров начала расти после трехмесячного снижения. Наиболее ощутимое подорожание коснулось перевозок в порты Восточной и Западной Индии, Турции и Китая. Эксперты ожидают дальнейшее повышение спроса на танкерные перевозки, поскольку все дополнительные ресурсы будут затрачиваться на поставку нефти из заблокированного трубопровода «Дружба».
Впрочем, у повышения цен на фрахт танкеров есть и другая причина. По словам Чака Девора, главного специалиста по национальным инициативам Техасского фонда государственной политики, у Военно-морского флота США не хватает сил и ресурсов, чтобы помешать России торговать нефтью в обход санкций. И выход из этой ситуации, по мнению американского эксперта, один - чтобы остановить российский теневой флот, Соединенным Штатам необходимо возродить каперство, то есть разрешить частным судам захватывать российские танкеры, а захваченную нефть продавать на аукционах.
К столь экстравагантному выводу Девора подтолкнула сложившаяся ситуация. Дело в том, что у берегов Европы российские нефтеналивные суда нередко сопровождают корабли военно-морского флота РФ, после чего танкеры, отключив транспондеры, на какое-то время «пропадают» с экранов радаров, чтобы перевалить черное золото по схеме «борт-в-борт» или выгрузить его в портах, где не соблюдают санкционные ограничения.
Предвидя негативную реакцию правозащитников, Девор напомнил, что Конституция США наделяет Конгресс правом выдавать каперские грамоты. Таким образом, узаконенное каперство, во-первых, укрепит национальную безопасность, а во-вторых, в сочетании с политикой, направленной на укрепление энергетического господства США, усилит стратегическую гибкость страны.
Как на это предложение среагирует окружающий мир, сказать трудно. Однако в самих США у ряда политиков оно наверняка может найти поддержку. Скажем, сама идея Чака Девора по духу очень напоминает лозунг кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа «Все для Америки!» И в самом деле, получив необходимые полномочия, каперы смогут перехватывать российские танкеры, удерживать конфискованные активы и выставлять на аукционы захваченную нефть.
Особенно любопытно заявление Девора о том, что для выполнения такого рода задач в наибольшей степени подходят именно частные военные подрядчики. То есть западные ЧВК, «деятельность» которых наводит ужас на простых людей.
Трудно предположить, что цивилизованный мир однозначно воспримет столь явное сползание к средневековью. Тем более когда налицо реальные последствия запрета властей Евросоюза на страхование судов с нефтью из России, приведшие в итоге к росту угроз мировому судоходству и увеличению числа несчастных случаев с участием танкеров «теневого» флота России. Обходя действующие западные санкции, российские компании стали чаще использовать устаревшие суда с сомнительными страховыми свидетельствами и перевозить грузы, подменяя трекеры на системы идентификации AIS.
По мнению экспертов, сегодня на долю «серого» флота приходится более десятой части от общего числа танкеров в мире. Причем в среднесрочной перспективе этот показатель на фоне дальнейшего усиления западного давления на российское судоходство будет только расти.
Параллельно растет численность российского «теневого» флота. По данным аналитиков, в первой половине 2024 года эта «эскадра» пополнилась 74 танкерами. В числе прочего резкое увеличение численности «теневого» флота РФ связано с санкциями США в отношении судов, перевозящих российскую нефть. В результате скидки на углеводородное сырье из России снизились, а выручка местных экспортеров, напротив, возросла. По данным Международного энергетического агентства (МЭА), доходы России от продажи нефти и нефтепродуктов увеличились по итогам июля нынешнего года на 880 миллионов, составив 17,12 миллиарда долларов. И остановить этот черный приток нефтедолларов, поддерживающий на плаву экономику России, Соединенные Штаты и их союзники не могут, несмотря на все старания.
Так что и каперская деятельность вряд ли остановит «теневой» флот России и ее деловых партнеров, которые для защиты своих интересов непременно воспользуются услугами других вооруженных судов.
И вот тогда современный мир будет по-настоящему похож на времена средневековья, когда пираты, господствовавшие на морях и океанах, диктовали свои условия ведущим государствам.