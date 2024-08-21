Группа граждан Индии, намеревавшихся найти работу в Армении, оказалась на полях сражений в Украине. Индийские СМИ сообщают, что их обманом заманили в Россию, а затем заставили вступить в российскую армию и отправили воевать против Украины.

Одним из таких людей является Мандип Кумар из штата Пенджаб. Его семья рассказывает, что сейчас Мандип находится в зоне боевых действий на территории Украины. Никакого ответа на обращения к местным властям с просьбой помочь вернуть их родственника на родину не последовало.

«Мандип отправился в Армению, чтобы заработать денег. Связался с туристическими агентами через социальные сети: последние обещали отправить его в Италию. Но в итоге мой брат оказался в России, где его обманом заставили присоединиться к российской армии», — сказал брат Мандипа Джагдип Кумар.

Чтобы вернуть брата, Джагдип поехал в Дели и устроил акцию перед зданием индийского МИД. Но в министерстве заявили, что ничего не могут сделать по этому поводу. В последний раз Джагдип общался с братом в марте этого года: с тех пор от Мандипа не было никаких известий.

После жалоб семьи Мандипа Кумара полиция Пенджаба начала расследование и установила, что еще одна группа местных жителей была обманута таким же образом: отправлена через Армению в Россию и вовлечена в боевые действия против Украины. Однако, несмотря на требования пострадавших, уголовное дело против туроператоров пока не возбуждено.

Следует отметить, что в состав российской армии для участия в боевых действиях против Украины привлекаются граждане не только Индии, но и Непала. В феврале этого года западные СМИ писали, что Россия вербует около 15 тысяч непальцев для участия в войне против Украины. Некоторые из них уже погибли или вернулись домой с ранениями.