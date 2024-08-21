Заявления Москвы по Баку и Еревану

«Выйти на окончательные договоренности по запуску железнодорожного сообщения не удалось именно из-за неуступчивости армянской стороны по вопросам погранконтроля. Ереван отошел от ранее согласованных позиций, стал наставить на принципе, как они это сформулировали, взаимности в отношении присутствия российских пограничников, требуя, чтобы они находились не только на армянской, но и на азербайджанской стороне», – сказала Захарова сегодня на пресс-конференции.

Власти Армении отошли от согласованных принципов открытия региональных коммуникаций, потребовав размещения российских пограничников как на территории Азербайджана, так и Армении, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Кроме того, Захарова обвинила Ереван в попытке возложить на Москву вину за «собственные ошибки и стратегические просчеты». Так она прокомментировала заявление МИД Армении о предвзятости слов министра иностранных дел России Сергея Лаврова по саботажу Ереваном открытия коммуникаций в регионе.

По словам Захаровой, рабочая группа по разблокированию экономических и транспортных связей на Южном Кавказе под сопредседательством вице-премьеров России, Азербайджана и Армении провела 12 заседаний и подтвердила принципы суверенитета и юрисдикции сторон в отношении проходящих по их территории маршрутов, на чем настаивал именно Ереван. Захарова говорит, что решение не увязывать запуск железнодорожного сообщения с автомобильным приняли по просьбе Еревана. Армения при этом отказалась согласовать проведение контроля за транспортным сообщением силами погранслужбы ФСБ России, указала российский дипломат. «Кроме того, Ереван не взял на себя никаких обязательств по срокам запуска автомобильного маршрута между Азербайджаном и Нахчываном», – заявила Захарова.

Представитель российского МИД призвала Ереван «не позволять Западу пустить под откос многолетние усилия по установлению устойчивого мира в Закавказье».

Захарова также заявила, что в ходе визита российского лидера Владимира Путина в Баку президенты России и Азербайджана обстоятельно обсудили тему примирения Баку и Еревана.

«Все наши усилия на данном треке отвечают духу особых союзнических отношений как с Баку, так и с Ереваном, в основе которых лежат глубокие исторические, культурные связи между нашими народами, совместное стремление к построению прочной системы безопасности в регионе.

Что касается возможного роста напряженности на армяно-азербайджанской границе, то мы регулярно призываем Ереван и Баку проявлять сдержанность, избегать любых действий, чреватых деградацией обстановки. Все спорные вопросы необходимо решать исключительно мирным путем. Заключение мирного договора – важнейшее условие восстановления мира и стабильности между Азербайджаном и Арменией, а также в регионе Южного Кавказа в целом», - сказала Захарова.