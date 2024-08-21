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Почему Махмуд Аббас спешно покинул Турцию?

Неожиданный поворот
17:53 2137

Турецкая газета Hürriyet опубликовала сенсационное заявление от своего автора Абдулкадыра Селви.

Автор статьи Абдулкадыр Селви сообщил, что президент Палестины Махмуд Аббас, который недавно посетил Турцию, не принял участие в банкете в парламенте и быстро покинул Анкару.

«15 августа президент Палестины Махмуд Аббас выступил в турецком парламенте. В тот день проходило историческое заседание парламента. Аббас сделал неожиданное заявление. Он сообщил, что направляется в Газу. Турецкий парламент поздравил Махмуда Аббаса. После завершения его выступления он вместе с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом и спикером Великого национального собрания Турции Нуманом Куртулмушем посетил стенд фотографий Палестины в парламенте.

Они сделали совместные фотографии. Однако после этого (лидер Палестинской администрации) быстро покинул парламент. В обычной ситуации спикер Нуман Куртулмуш организовал бы ужин в честь Махмуда Аббаса с участием представителей партий, но поскольку тот уже покинул парламент, программа была отменена.

Махмуд Аббас поблагодарил Нумана Куртулмуша за проявленное внимание, но отметил, что не сможет остаться на ужин, объяснив это тем, что «нужно добраться до Палестины до наступления темноты». Он стремился вернуться в Палестину до наступления ночи из-за потенциальной угрозы покушения со стороны Израиля. В условиях растущей угрозы покушений осторожность Махмуда Аббаса вполне объяснима», - пишет Селви.

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