Президент Нигерии экономит деньги из-за Баку

Президент Нигерии Бола Ахмед Тинубу издал указ о создании специального правительственного портала для определения состава делегации, которая примет участие в глобальной климатической конференции COP29, которая пройдет в Баку в ноябре этого года.

Цель заключается в оптимизации состава нигерийской делегации, которая будет участвовать в этой конференции, обеспечив включение в нее только тех правительственных чиновников и представителей других структур, которые имеют непосредственное отношение к вопросам климата.

Нигерийская пресса сообщает, что президент Тинубу принял это решение после публичной критики, связанной с участием на прошлогодней конференции COP28 в Дубае лиц, не имеющих отношения к климатическим вопросам, за счет государственного бюджета.

Советник Тинубу заявил, что оптимизация состава делегации, которая будет направлена в Баку, позволит сэкономить миллионы долларов госсредств.

В заявлении спецсоветника президента по СМИ и связям с общественностью вождя Аджури Нгелале говорится, что недавно запущенная платформа под названием «Портал климатической ответственности и прозрачности» позволит стране сэкономить более 10 миллиардов найр (примерно 6,4 миллиона долларов) за 11-дневную конференцию.

Он заявил, что правительство будет спонсировать через портал только тех делегатов, которые напрямую участвуют в деятельности, связанной с климатом.

Портал будет разработан в сотрудничестве с Национальным советом по изменению климата (NCCC), возглавляемым генеральным директором Нкирукой Мадуэкве.

По его словам, это будет прозрачная платформа, на которой будут перечислены все спонсируемые правительством участники из различных министерств, ведомств, агентств и законодательной власти.

Нгелале заявил: «Эта инициатива является прямым ответом на общественную критику по поводу чрезмерного количества делегатов, отправленных на предыдущую климатическую конференцию в Дубае, многие из которых не играли существенной роли в работе.

По его словам, портал подотчетности и прозрачности в области климата предоставит нигерийцам полный доступ в режиме реального времени к списку спонсируемых правительством делегатов, которые примут участие в COP29.

«Это гарантирует, что у каждого делегата будет законная экономическая причина присутствовать на конференции, взаимодействовать с компаниями, многосторонними партнерами и заинтересованными сторонами для привлечения финансирования и возможностей в страну на благо нашего народа», — подчеркнул советник президента Нигерии.