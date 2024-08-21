Азербайджан пригласил Армению

Приглашения на участие в COP29 разосланы всем главам государств мира. Об этом в интервью агентству «Анадолу» сказал замминистра энергетики Азербайджана, главный исполнительный директор СОР29 по Азербайджану Эльнур Солтанов.

Солтанов сообщил, что более 50 глав государств и правительств подтвердили свое участие в COP29.

«Мы ждем, что это число увеличится. Приглашена и Армения», - подчеркнул он.