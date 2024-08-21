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Азербайджан пригласил Армению

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Приглашения на участие в COP29 разосланы всем главам государств мира. Об этом в интервью агентству «Анадолу» сказал замминистра энергетики Азербайджана, главный исполнительный директор СОР29 по Азербайджану Эльнур Солтанов.

Солтанов сообщил, что более 50 глав государств и правительств подтвердили свое участие в COP29.

«Мы ждем, что это число увеличится. Приглашена и Армения», - подчеркнул он.

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