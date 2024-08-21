Азербайджан пригласил Армению
18:04 2396
Приглашения на участие в COP29 разосланы всем главам государств мира. Об этом в интервью агентству «Анадолу» сказал замминистра энергетики Азербайджана, главный исполнительный директор СОР29 по Азербайджану Эльнур Солтанов.
Солтанов сообщил, что более 50 глав государств и правительств подтвердили свое участие в COP29.
«Мы ждем, что это число увеличится. Приглашена и Армения», - подчеркнул он.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp!
Подписывайтесь на наш YouTube-канал!