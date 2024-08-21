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В Иране назвали причину крушения вертолета Раиси

19:00 700

Расследование гибели президента Ирана Ибрагима Раиси в результате крушения вертолета завершено, инцидент был несчастным случаем. Об этом агентству Fars сообщил источник в иранских спецслужбах.

«Службы безопасности и разведка завершили подробное расследование, и существует полная уверенность в том, что произошедшее было несчастным случаем», - сообщил он.

Агентство отметило, что число пассажиров в вертолете Раиси превышало норму, поэтому он не смог взлететь на нужную высоту и в условиях тумана врезался в гору.

Также сообщается, что спецслужбы Ирана допросили по делу крушения вертолета 30 тысяч человек, все указывает на отсутствие человеческого фактора при крушении вертолета.

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