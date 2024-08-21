В России четвертые сутки тушат нефтебазу: что известно

Загоревшуюся после атаки украинских дронов в воскресенье нефтебазу в Пролетарске Ростовской области РФ не могут потушить уже трое суток несмотря на то, что к ликвидации пожара привлечены авиация МЧС, специальные поезда и более 500 спасателей, пишет BBC. В районе объявлен режим чрезвычайной ситуации, однако гражданскому населению эвакуация не нужна, утверждают местные власти.

По словам экспертов, до полного выгорания горючего потушить такой пожар сложно. Нефтебаза загорелась ранним утром в воскресенье, 18 августа. Как сообщил в своем телеграм-канале губернатор области Василий Голубев, пожар возник из-за упавших на хранилище дизельного топлива обломков сбитых ПВО беспилотников. Пожарные начали тушение пожара, написал Голубев, но вскоре им пришлось прерваться, потому что дроны второй раз атаковали нефтебазу. С тех пор пожарные тушат нефтебазу, но к середине среды, судя по официальным сообщениям, пожар все еще не удалось локализовать. Его площадь спустя двое суток после возгорания достигала 10 тысяч кв. м. К тушению пожара привлечены два самолета спецавиации МЧС, три пожарных поезда и не менее 500 пожарных, в том числе из соседних регионов. 19 августа в районе был введен локальный режим ЧС, он действует до сих пор.