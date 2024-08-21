В России четвертые сутки тушат нефтебазу: что известно
Загоревшуюся после атаки украинских дронов в воскресенье нефтебазу в Пролетарске Ростовской области РФ не могут потушить уже трое суток несмотря на то, что к ликвидации пожара привлечены авиация МЧС, специальные поезда и более 500 спасателей, пишет BBC.
В районе объявлен режим чрезвычайной ситуации, однако гражданскому населению эвакуация не нужна, утверждают местные власти.
По словам экспертов, до полного выгорания горючего потушить такой пожар сложно.
Нефтебаза загорелась ранним утром в воскресенье, 18 августа. Как сообщил в своем телеграм-канале губернатор области Василий Голубев, пожар возник из-за упавших на хранилище дизельного топлива обломков сбитых ПВО беспилотников. Пожарные начали тушение пожара, написал Голубев, но вскоре им пришлось прерваться, потому что дроны второй раз атаковали нефтебазу. С тех пор пожарные тушат нефтебазу, но к середине среды, судя по официальным сообщениям, пожар все еще не удалось локализовать.
Его площадь спустя двое суток после возгорания достигала 10 тысяч кв. м. К тушению пожара привлечены два самолета спецавиации МЧС, три пожарных поезда и не менее 500 пожарных, в том числе из соседних регионов. 19 августа в районе был введен локальный режим ЧС, он действует до сих пор.
Как рассказал глава Пролетарского района Валерий Горнич РИА Новости, на территории нефтебазы расположены 74 резервуара, каждый вместимостью 5000 куб. м. Утром среды, по словам Горнича, огнем было охвачено «около 20 резервуаров» с дизтопливом.
Дым от пожара, в какие-то моменты практически полностью перекрывавший небо, попал на многочисленные видео, снятые местными жителями. Они также сообщали о выпадении пепла, похожего на пластик.
Пресс-служба областного Роспотребнадзора сообщала, что по результатам анализа проб воздуха превышений предельно допустимых концентраций химических веществ «на территории жилой застройки Пролетарска не установлено».
К середине среды было известно о 42 пострадавших, все они — пожарные, сообщили власти.