Печатают ничем не обеспеченные доллары

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп выступил с обнадеживающим заявлением. Он заверил, что в случае победы на выборах начнет сокращать государственный долг страны, снизит инфляцию и налоги, увеличит объемы добычи энергоносителей. Исполнение обещаний, безусловно, может привести к росту экономики страны и мира в целом. Но как это будет достигнуто? Трамп обещает незамедлительно положить конец разрушительному инфляционному кризису, снизить процентную ставку и стоимость энергоносителей. А также начнет выплачивать долг, начнет еще больше снижать налоги. «Мы обеспечили для вас крупнейшее снижение налогов. Мы сделаем еще больше», - заверил Трамп и добавил, что это повлечет за собой невероятный экономический рост. «И это позволит нам выплатить долг», - уточнил он.

А после этого прекратит «смехотворные и просто невероятные напрасные траты средств налогоплательщиков, которые обостряют кризис с инфляцией». Трамп назвал зеленым надувательством некоторые инициативы, касающиеся изменения климата. «Мы перенаправим этим средства на дороги, мосты, плотины», - сказал он. И обещал в случае победы активизировать добычу энергоресурсов, обеспечив масштабное снижение их стоимости. Да на таком уровне, какого никто никогда не видел. Трамп известен своими экстравагантными выходками, и обещанная им «экономия» средств действительно может заметно улучшить экономику США и финансовое состояние страны. В годы своего президентства он уже доказал, что не верит в такие глобальные проблемы, как климатический кризис, пандемия коронавируса, настроен выбивать из своих союзников больше средств для защиты мировой безопасности… В то же время, признаем, что особых успехов в экономике он так и не добился. Но одно дело обещать, а другое – провести такую гигантскую работу. Ведь в начале января госдолг США уже превысил фантастическую отметку в 34 трлн долларов, вплотную приблизившись к ВВП страны. Только за прошлый год он вырос более чем на 4 трлн долларов. Президент Джо Байден подписал год назад одобренный Конгрессом законопроект о повышении потолка госдолга. Теперь лимит будет достигнут 2 января 2025 года и во всей своей красе предстанет перед вновь избранным президентом, стать которым у Трампа шансы велики. Нужно отметить, что долг растет в денежном выражении быстрее, чем в процентах от ВВП. И в любом случае он будет продолжать расти в стоимостном выражении, поскольку растет мировая экономика. Если сейчас мировой госдолг составляет 100 трлн долларов, то через 15-17 лет он, по прогнозам, удвоится и достигнет 200 трлн, даже если не будет увеличиваться в процентах от ВВП. Но, скорее всего, и в процентах от ВВП он вырастет, поскольку США наращивают долг быстрее, чем растет их экономика. Хотя они планируют сокращать темпы роста долга, как и еврозона, вероятно, рост мирового долга в процентах продолжится, так как и другие страны будут активно занимать. Развивающиеся страны, например, будут более активно привлекать займы, причем в безналичной форме.