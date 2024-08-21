Печатают ничем не обеспеченные доллары
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп выступил с обнадеживающим заявлением. Он заверил, что в случае победы на выборах начнет сокращать государственный долг страны, снизит инфляцию и налоги, увеличит объемы добычи энергоносителей. Исполнение обещаний, безусловно, может привести к росту экономики страны и мира в целом. Но как это будет достигнуто?
Трамп обещает незамедлительно положить конец разрушительному инфляционному кризису, снизить процентную ставку и стоимость энергоносителей. А также начнет выплачивать долг, начнет еще больше снижать налоги. «Мы обеспечили для вас крупнейшее снижение налогов. Мы сделаем еще больше», - заверил Трамп и добавил, что это повлечет за собой невероятный экономический рост. «И это позволит нам выплатить долг», - уточнил он.
А после этого прекратит «смехотворные и просто невероятные напрасные траты средств налогоплательщиков, которые обостряют кризис с инфляцией». Трамп назвал зеленым надувательством некоторые инициативы, касающиеся изменения климата. «Мы перенаправим этим средства на дороги, мосты, плотины», - сказал он. И обещал в случае победы активизировать добычу энергоресурсов, обеспечив масштабное снижение их стоимости. Да на таком уровне, какого никто никогда не видел.
Трамп известен своими экстравагантными выходками, и обещанная им «экономия» средств действительно может заметно улучшить экономику США и финансовое состояние страны. В годы своего президентства он уже доказал, что не верит в такие глобальные проблемы, как климатический кризис, пандемия коронавируса, настроен выбивать из своих союзников больше средств для защиты мировой безопасности… В то же время, признаем, что особых успехов в экономике он так и не добился.
Но одно дело обещать, а другое – провести такую гигантскую работу. Ведь в начале января госдолг США уже превысил фантастическую отметку в 34 трлн долларов, вплотную приблизившись к ВВП страны. Только за прошлый год он вырос более чем на 4 трлн долларов. Президент Джо Байден подписал год назад одобренный Конгрессом законопроект о повышении потолка госдолга. Теперь лимит будет достигнут 2 января 2025 года и во всей своей красе предстанет перед вновь избранным президентом, стать которым у Трампа шансы велики.
Нужно отметить, что долг растет в денежном выражении быстрее, чем в процентах от ВВП. И в любом случае он будет продолжать расти в стоимостном выражении, поскольку растет мировая экономика. Если сейчас мировой госдолг составляет 100 трлн долларов, то через 15-17 лет он, по прогнозам, удвоится и достигнет 200 трлн, даже если не будет увеличиваться в процентах от ВВП. Но, скорее всего, и в процентах от ВВП он вырастет, поскольку США наращивают долг быстрее, чем растет их экономика. Хотя они планируют сокращать темпы роста долга, как и еврозона, вероятно, рост мирового долга в процентах продолжится, так как и другие страны будут активно занимать. Развивающиеся страны, например, будут более активно привлекать займы, причем в безналичной форме.
Госдолг берется не в банке, это ведь не кредит, а через выпуск гособлигаций. В случае же США речь идет о казначейских облигациях, которые может выкупить любой инвестор в мире, в том числе физические и юридические лица, включая коммерческие банки, а также госструктуры, такие как Нацбанк Китая, который владеет крупнейшими в мире золотовалютными резервами. Эти резервы накапливаются из-за профицита торговли и размещаются в активах. Гособлигации покупают страны с профицитом текущих операций во внешней торговле.
Может возникнуть вопрос, будут ли должники платить, и где они изыщут средства для этого. Должники платят регулярно, следуя графику погашения долга. Госдолг тоже частично погашается, но правительства при этом продолжают занимать – и больше, чем погашают. Вот и подумайте, будет ли сокращаться госдолг в процентах от ВВП. Скорее всего, при прочих равных условиях, нет. И увлекаться им не стоит.
А американской экономике необходимо что-то делать с накопившимся долгом. И не простыми обещаниями. Каждый президент стремится улучшить экономику своей страны, положить конец разрушительному инфляционному кризису, снизить процентную ставку и налоги… В принципе действующий президент Джо Байден за прошедшие 3,5 года сумел добиться неплохих результатов, о чем свидетельствуют основные макроэкономические показатели страны, подпорченные как раз находящимся у власти до него Трампом. Но сделано это опять-таки за счет бесконечного печатания ничем не обеспеченных долларовых купюр, что усугубляет и без того тяжелую долговую нагрузку. И если Трамп желает ее уменьшить, то ему придется забыть надолго о печатной американской машине, несмотря на все искушения столь легкого способа для обеспечения благополучия.