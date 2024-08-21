Огромное хранилище для золота открыли для сверхбогачей

В Сингапуре открыли огромное хранилище для золота, чтобы удовлетворить возросший спрос на драгоценные металлы со стороны сверхбогатых людей мира, пишет Bloomberg.

Шестиэтажный склад на 16 700 квадратных метров рассчитан на хранение 10 000 тонн серебра - более трети мирового годового предложения и 500 тонн золота - эквивалента примерно половины того, что центральные банки закупили в 2023 году. Уже много клиентов изъявили желание воспользоваться услугами хранилища, поэтому владеющая им компания планирует расширение бизнеса.

Спрос на золото увеличивается на фоне растущих геополитических рисков. Сейчас наблюдается крайне быстрый взлет спроса, который эксперты уже назвали «ослепительным».

Цены на золото достигли рекордных максимумов, превысив 2500 долларов за унцию на прошлой неделе.

Инвесторы вкладываются в драгоценный металл, опасаясь нестабильности основных мировых валют из-за геополитических рисков. Покупки на внебиржевом рынке показывают лучший второй квартал за последние как минимум 25 лет. Серебро подорожало более чем на 20%.