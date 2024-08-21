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Установлено: техномагнат и его дочь погибли

19:55 1614

Британский предприниматель в сфере информационных технологий Майкл Линч, которого СМИ называют «британским Биллом Гейтсом», и его дочь Ханна погибли при крушении яхты у берегов Сицилии. Об этом генеральный директор сицилийской службы гражданской обороны Сальваторе Кочина рассказал газете The Daily Telegraph.

Ранее Reuters сообщило, что водолазы подняли из яхты, лежащей на глубине 49 м, тела четырех человек. Пропавшими без вести числятся еще два пассажира яхты.

BBC передает, что с целью провести предварительную оценку произошедшего на Сицилию прибыла группа британских инспекторов в составе четырех человек. Они активно сотрудничают с итальянским властями, пытаясь установить, что именно стало причиной трагедии. По предварительным оценкам, яхту затопил водяной смерч — но непонятно, как случилось так, что основной удар стихии пришелся именно на это, затонувшее в результате судно, в то время как другие, расположенные поблизости, не пострадали.

Представитель Совета по поиску и спасению в море Мэтью Шанк выразил уверенность, что точная причина гибели судна будет установлена на основе рассказов выживших, свидетелей инцидента и осмотра затонувшей яхты.

Суперъяхта Bayesian производства итальянской компании Perini Navi была спущена на воду в 2008 году. Судно названо в честь Томаса Байеса — английского математика и священника XVIII века, разработавшего некоторые основные положения теории вероятностей, которые легли в основу докторской диссертации Линча, позволив ему сколотить огромное состояние. Длина судна — около 56 метров. В шести роскошных спальнях помещается до 12 гостей, еще 10 спальных мест предусмотрено для членов экипажа и обслуживающего персонала яхты.

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