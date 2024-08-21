Установлено: техномагнат и его дочь погибли

Ранее Reuters сообщило, что водолазы подняли из яхты, лежащей на глубине 49 м, тела четырех человек. Пропавшими без вести числятся еще два пассажира яхты.

Британский предприниматель в сфере информационных технологий Майкл Линч, которого СМИ называют «британским Биллом Гейтсом», и его дочь Ханна погибли при крушении яхты у берегов Сицилии. Об этом генеральный директор сицилийской службы гражданской обороны Сальваторе Кочина рассказал газете The Daily Telegraph.

BBC передает, что с целью провести предварительную оценку произошедшего на Сицилию прибыла группа британских инспекторов в составе четырех человек. Они активно сотрудничают с итальянским властями, пытаясь установить, что именно стало причиной трагедии. По предварительным оценкам, яхту затопил водяной смерч — но непонятно, как случилось так, что основной удар стихии пришелся именно на это, затонувшее в результате судно, в то время как другие, расположенные поблизости, не пострадали.

Представитель Совета по поиску и спасению в море Мэтью Шанк выразил уверенность, что точная причина гибели судна будет установлена на основе рассказов выживших, свидетелей инцидента и осмотра затонувшей яхты.

Суперъяхта Bayesian производства итальянской компании Perini Navi была спущена на воду в 2008 году. Судно названо в честь Томаса Байеса — английского математика и священника XVIII века, разработавшего некоторые основные положения теории вероятностей, которые легли в основу докторской диссертации Линча, позволив ему сколотить огромное состояние. Длина судна — около 56 метров. В шести роскошных спальнях помещается до 12 гостей, еще 10 спальных мест предусмотрено для членов экипажа и обслуживающего персонала яхты.