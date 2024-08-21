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«Это моя работа»: Путин заявил, что помнит большое количество информации

20:10 842

Президент РФ Владимир Путин в разговоре с 91-летним детским хирургом Леонидом Рошалем заявил, что держит в голове огромное количество информации, потому что «это его работа».

Во время экскурсии по открывающемуся Детскому клиническому центру (ДКЦ) им. Л.М. Рошаля врач рассказал российскому лидеру, что в центре будет оказываться вся детская медицинская помощь по 28 направлениям.

«Они же завязывают это в единый центр информационный. Там и маршрутирование будет осуществляться соответствующим образом, в том числе по больницам Москвы», — отметил Путин.

Узнав, что Путин осведомлен о деятельности нового центра, Рошаль поинтересовался, как у президента «все это в голове помещается».

«Это моя работа», — отметил российский лидер.

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