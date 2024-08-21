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В Израиле есть «Железный кулак»

20:44 553

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху назвал Военно-воздушные силы еврейского государства «железным кулаком», который способен «поразить мягкое подбрюшье врагов». Соответствующее заявление он сделал во время посещения базы ВВС «Рамат-Давид» на севере страны.

«Военно-воздушные силы - наш железный кулак, который готов поразить мягкое подбрюшье наших врагов», - сказал премьер. «Если придется, мы докажем это снова и снова», - добавил Нетаньяху, высказывания которого распространила его канцелярия.

На базе «Рамат-Давид» Нетаньяху «был представлен всесторонний обзор готовности ВВС на всех направлениях», в частности, в районе северной границы Израиля, отметили в канцелярии.

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