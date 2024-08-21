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Шольц заявил о «секретной» подготовке атаки в Курске

20:54 348

 Украина готовила атаку в Курской области «секретно и без обратной связи», заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

«Во-первых, Украина очень секретно и без обратной связи готовила свою военную операцию в Курской области», - заявил Шольц на совместной пресс-конференции с президентом Молдовы Майей Санду в Кишиневе.

Шольц отметил, что ФРГ внимательно следит за развитием событий. По словам канцлера, он ожидает, что продвижение украинской армии вглубь российской территории будет ограниченным, передает Reuters.

Шольц заверил, что Германия продолжит поддерживать Украину и останется ее крупнейшим сторонником в Европе.

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