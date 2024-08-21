USD 1.7000
EUR 1.8902
RUB 0.0187
Подписаться на уведомления
Российские войска попали в окружение в Курске: Сообщается о больших потерях
Новость дня
Российские войска попали в окружение в Курске: Сообщается о больших потерях

В Узбекистане анонсировали визит Ильхама Алиева в Ташкент

21:04 392

По приглашению президента Узбекистана Шавката Мирзиёева президент Азербайджана Ильхам Алиев 22–23  августа посетит Узбекистан с государственным визитом.

Согласно сообщению пресс-службы узбекского лидера, в соответствии с программой пребывания в Ташкенте запланировано проведение переговоров на высшем уровне и первого заседания Высшего межгосударственного совета под председательством лидеров Узбекистана и Азербайджана.

В повестку дня саммита включены вопросы дальнейшего углубления и расширения узбекско-азербайджанских отношений стратегического партнерства и многопланового сотрудничества.

В фокусе внимания будут наращивание взаимного товарооборота, формирование нового портфеля кооперационных проектов, развитие деловых контактов, в том числе в рамках межрегионального обмена, раскрытие транспортно-коммуникационного потенциала, активизация культурно-гуманитарных связей и другие.

Предусматривается также, что президенты проведут совместную встречу с представителями бизнеса двух стран, примут участие в ряде деловых и культурных мероприятий.

В Узбекистане анонсировали визит Ильхама Алиева в Ташкент
В Узбекистане анонсировали визит Ильхама Алиева в Ташкент
21:04 393
Печатают ничем не обеспеченные доллары
Печатают ничем не обеспеченные доллары наша аналитика
19:32 2428
Россия расшатала рынок криптовалют, а США его обвалили
Россия расшатала рынок криптовалют, а США его обвалили горячая тема; все еще актуально
16:36 3728
США начнут захват российских танкеров
США начнут захват российских танкеров главная тема
17:17 5461
Новые успехи Украины в Курске
Новые успехи Украины в Курске все еще актуально
15:16 15779
Армения пошла с Россией, Азербайджан отказался… И потерял 5,3 миллиарда долларов
Армения пошла с Россией, Азербайджан отказался… И потерял 5,3 миллиарда долларов наш комментарий, все еще актуально
11:07 13063
Константин Боровой в интервью haqqin.az: «У Байдена были обязательства перед Путиным… А новые развязали руки Украине»
Константин Боровой в интервью haqqin.az: «У Байдена были обязательства перед Путиным… А новые развязали руки Украине»
10:44 5470
Около 200 ракет и беспилотников запустили по Израилю
Около 200 ракет и беспилотников запустили по Израилю обновлено 19:25
19:25 4606
В России четвертые сутки тушат нефтебазу: что известно
В России четвертые сутки тушат нефтебазу: что известно
19:14 1589
В Иране назвали причину крушения вертолета Раиси
В Иране назвали причину крушения вертолета Раиси
19:00 3617
Заявления Москвы по Баку и Еревану
Заявления Москвы по Баку и Еревану обновлено 18:48
18:48 4131

ЭТО ВАЖНО

В Узбекистане анонсировали визит Ильхама Алиева в Ташкент
В Узбекистане анонсировали визит Ильхама Алиева в Ташкент
21:04 393
Печатают ничем не обеспеченные доллары
Печатают ничем не обеспеченные доллары наша аналитика
19:32 2428
Россия расшатала рынок криптовалют, а США его обвалили
Россия расшатала рынок криптовалют, а США его обвалили горячая тема; все еще актуально
16:36 3728
США начнут захват российских танкеров
США начнут захват российских танкеров главная тема
17:17 5461
Новые успехи Украины в Курске
Новые успехи Украины в Курске все еще актуально
15:16 15779
Армения пошла с Россией, Азербайджан отказался… И потерял 5,3 миллиарда долларов
Армения пошла с Россией, Азербайджан отказался… И потерял 5,3 миллиарда долларов наш комментарий, все еще актуально
11:07 13063
Константин Боровой в интервью haqqin.az: «У Байдена были обязательства перед Путиным… А новые развязали руки Украине»
Константин Боровой в интервью haqqin.az: «У Байдена были обязательства перед Путиным… А новые развязали руки Украине»
10:44 5470
Около 200 ракет и беспилотников запустили по Израилю
Около 200 ракет и беспилотников запустили по Израилю обновлено 19:25
19:25 4606
В России четвертые сутки тушат нефтебазу: что известно
В России четвертые сутки тушат нефтебазу: что известно
19:14 1589
В Иране назвали причину крушения вертолета Раиси
В Иране назвали причину крушения вертолета Раиси
19:00 3617
Заявления Москвы по Баку и Еревану
Заявления Москвы по Баку и Еревану обновлено 18:48
18:48 4131
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться