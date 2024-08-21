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Украинцы атаковали российский аэродром: уничтожены самолеты

21:34 3616

Украинские дроны-камикадзе атаковали российский аэродром «Саваслейка» 16 августа, были уничтожены три российских самолета. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.

По их данным, 16 августа в результате операции Главного управления разведки Минобороны Украины был нанесен удар дронами-камикадзе по военному аэродрому «Саваслейка», который находится в Нижегородской области РФ.

Источники в военной разведке утверждают, что в результате атаки был уничтожен самолет МИГ-31К/И, два самолета Ил-76, повреждены около пяти самолетов, предположительно, МИГ-31К/И.

13 августа по этому аэродрому также был нанесен удар. В результате был поражен состав ГСМ и поврежден самолет МИГ-31К/И.

Аэродром «Саваслейка» – военный аэродром, расположенный в Нижегородской области России, вблизи одноименного поселка. РФ использует его для подготовки авиационных специалистов, испытаний новых типов авиационной техники, а также тренировок военных летчиков. Там базируются разные типы боевых самолетов, в том числе истребители и бомбардировщики, а также учебные авиационные подразделения.

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