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Тело пропавшего россиянина нашли в Армении

21:48 1348

Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело по статье «Убийство» в связи с гибелью 22-летнего гражданина России Марка Ларина, тело которого было обнаружено в 40 км от Еревана. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«21 августа орган, осуществляющий производство, был проинформирован о том, что в результате поисково-разыскных работ тело Ларина было найдено на дороге Раздан - Анкаван, недалеко от водохранилища. На место выехал следователь… По предварительным данным, после внешнего осмотра тела видимых следов насилия на теле обнаружено не было. Для выяснения причин смерти была назначена судебно-медицинская экспертиза. «Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство»», —говорится в сообщении.

Ранее МВД Армении сообщило о поступившем сигнале, что 20 августа молодой человек на велосипеде отправился от общины Анкаван в город Раздан и долго не отвечал на звонки. 21 августа спасатели нашли тело Ларина.

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