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Варианты завершения войны в Украине от президента Чехии

21:56 1050

Президент Чехии Петр Павел считает, что есть несколько вариантов завершения войны России против Украины.

По словам Павела, которые приводят чешские СМИ, война в Украине будет продолжаться до тех пор, пока не найдется достаточной силы, чтобы убедить обе стороны в невозможности достичь своих политических целей военным путем.

«Это может произойти в этом году, но может произойти и в следующем, а может и через много лет», - полагает президент Чехии.

При этом он не исключает, что конфликт может перейти из горячей фазы в замороженную, «которая может длиться годами».

«Я скорее считаю, что через несколько лет обе стороны поймут, что дальше идти невозможно, и переговоры состоятся. Мировые державы, в частности, не только США, но и Китай, должны внести значительный вклад в это. И подталкивать обе страны политически, экономически, дипломатически к переговорам», - добавил лидер Чехии.

При этом, отметил Павел, большой экономической и политической силой является Евросоюз. Но он не может оказывать влияние в одиночку, поэтому ему нужен единый подход с США и всеми демократическими странами мира.

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