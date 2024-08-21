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Иванишвили готовит «Нюрнбергский процесс» против Саакашвили

22:37 688

Почетный председатель правящей партии «Грузинская мечта», бывший премьер-министр Грузии Бидзина Иванишвили сравнил предстоящие в октябре парламентские выборы с референдумом, в котором избирателям предстоит сделать выбор между войной и миром, моральным падением и христианскими ценностями.

«На этих выборах у нас гораздо большие цели, чем просто победить в них. Цель «Грузинской мечты» - победить в этих выборах конституционным большинством», - сказал Иванишвили на предвыборной встрече руководства «Грузинской мечты» с избирателями в городе Мцхета.

Он заявил, что победа конституционным большинством в парламенте «Грузинской мечте» необходима для предания суду бывшей партии власти «Единое национальное движение» экс-президента Михаила Саакашвили, которую Иванишвили обвинил в развязывании войны в августе 2008 года.

«Мы начнем судебный процесс, которым будут запрещены партия «Единое национальное движение» и все ее партийные сателлиты. Выборы 26 октября должны стать «Нюрнбергским процессом» над «Единым национальным движением», - сказал Иванишвили.

Он также отметил, что «сегодня в регионе и мире политическая ситуация динамично меняется, и в любой момент может встать вопрос о восстановлении территориальной целостности Грузии, когда будет необходимо внести в Конституцию Грузии соответствующие изменения, что без конституционного большинства в парламенте сделать будет невозможно».

Иванишвили заявил, что в регионе война в будущем году обязательно завершится, и Грузии надо продержаться еще несколько месяцев, чтобы не допустить в стране беспорядков и открытия «второго фронта».

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