Россия закупает микросхемы из США

Россия продолжает закупать американские микросхемы, которые могут быть использованы в том числе для военных и разведывательных нужд. К такому выводу пришли авторы расследования, опубликованного изданием The Insider.

Сообщается, что в РФ продолжают поступать "уникальные микросхемы, незаменимые для навигации ракет и дронов, фильтрации контента в интернете и распознавания лиц". Это полупроводниковые устройства ПЛИС (программируемые логические интегральные схемы), которые производят главным образом американские компании Intel и AMD.

Их экспорт в Россию без соответствующей лицензии был запрещен еще в 2020 году, а после начала войны в Украине в 2022-м было введено эмбарго на поставки в РФ любых микросхем. По закону их фирмы-производители должны проверять, кто является их конечным потребителем, но это требование часто игнорируется, отмечает The Insider.

В России устройства ПЛИС не производятся, поэтому она вынуждена закупать их за рубежом. Поставками при этом занимаются не связанные с военно-прмышленным комплексом производители, а обычные компании-дистрибьюторы. Всего, по данным The Insider, за два года войны в Россию ввезли подобных микросхем как минимум на 336 млн долларов.