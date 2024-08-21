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Правящая партия Молдовы определилась с кандидатом в президенты

23:11 119

Президент Молдовы Майя Санду будет официально выдвинута кандидатом на пост президента от правящей Партии действия и солидарности (ПДС), которую учредила и возглавляла до избрания на этот пост. Об этом сообщают молдавские СМИ.

«В четверг, 22 августа, состоится заседание по созданию инициативной группы для сбора подписей и выдвижения кандидатуры Майи Санду на президентские выборы», - говорится в сообщении ПДС.

Ранее спикер парламента и нынешний лидер ПДС Игорь Гросу заявил, что Санду еще не приняла решение, будет она баллотироваться на предстоящих выборах в качестве независимого кандидата или от правящей партии. Экс-премьер Молдовы Владимир Филат сообщил, что в связи с резким падением рейтинга ПДС Санду намерена учредить для себя новое объединение во главе с бывшим министром иностранных дел Николаем Попеску.

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