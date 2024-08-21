Переговоры на паузе

Делегации из Египта, Катара и США, выступающие в качестве посредников на переговорах по урегулированию конфликта в секторе Газа, решили взять паузу в переговорном процессе, сообщает в среду агентство ЭФЭ со ссылкой на источники.

По данным одного из собеседников агентства, переговоры приостановили «на неопределенный срок, даты возобновления нет».

Кроме того, ЭФЭ отмечает, что из Каира, где проходили переговоры, уже уехали члены делегаций от США, Катара и Израиля. Палестинское движение ХАМАС, со своей стороны, в последние дни не принимало участие в консультациях.