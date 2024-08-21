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Иванишвили выступил на митинге за бронированным стеклом

21 августа 2024, 23:36 982

Основатель и почетный председатель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили выступил на трибуне за бронированным стеклом в городе Мцхета.

Вместе с ним на сцене находились другие лидеры правящей партии, но они не прятались за бронированное стекло.

В июле Служба госбезопасности Грузии сообщала о расследовании дела о готовящемся покушении на Иванишвили. По ее информации, эту подготовку организовывали проживающие в Украине экс-грузинские чиновники.

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