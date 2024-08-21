Бригадного генерала ликвидировали в Ливане

В результате атаки беспилотника в Ливане был убит Халиль Аль-Макда, лидер «Бригад мучеников Аль-Аксы», военного крыла движения ФАТХ, сообщают израильские СМИ.

Указывается, что его передвижения вычисли разведчики ШАБАК и АМАН, он был ликвидирован прямо в движущемся автомобиле в районе Сидона на юге Ливана.

Израильские «Детали» пишут, что Аль-Макда был бригадным генералом ФАТХ, однако в последние годы работал на Иран и «Хезболлу». Жил в Ливане, оттуда организовывал поставки оружия, патронов и денег.