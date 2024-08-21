Бригадного генерала ликвидировали в Ливане
В результате атаки беспилотника в Ливане был убит Халиль Аль-Макда, лидер «Бригад мучеников Аль-Аксы», военного крыла движения ФАТХ, сообщают израильские СМИ.
Указывается, что его передвижения вычисли разведчики ШАБАК и АМАН, он был ликвидирован прямо в движущемся автомобиле в районе Сидона на юге Ливана.
Израильские «Детали» пишут, что Аль-Макда был бригадным генералом ФАТХ, однако в последние годы работал на Иран и «Хезболлу». Жил в Ливане, оттуда организовывал поставки оружия, патронов и денег.
מוקדם יותר היום, בהכוונה משותפת של שב״כ ואמ״ן, כלי טיס של חיל האוויר תקף במרחב צידון שבדרום לבנון את המחבל, ח'ליל חסין חליל אל מקדאח.— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) August 21, 2024
ח׳ליל הינו אחיו של מוניר אל מקדאח, תושב לבנון שפועל עבור חיזבאללה ומשמרות המהפכה האיראנים, וממשיך לנסות ולקדם פיגועים בימים אלה >> pic.twitter.com/YrO6NatMOY