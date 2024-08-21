Одно слово прекрасной Свифт… и мир перевернется!

В то время как внимание Америки сосредоточено на противостоянии Камалы Харрис и Дональда Трампа, сам Трамп озабочен тем, что скажет о нем первая американская поп-знаменитость, обладательница всех мыслимых и немыслимых музыкальных наград и кумир десятков миллионов - певица Тейлор Свифт. От ее позиции будет многое зависеть на этих выборах. В попытке уверить своих поклонников, что Свифт уже сделала выбор в его пользу, Трамп разместил в своей соцсети Truth несколько скриншотов из Х (Twitter), где различные женщины позируют в футболках с надписью Swifties for Trump ("Фанаты Тейлор Свифт за Трампа"). Кроме того, на одном из изображений сама певица изображена в образе Дяди Сэма, который показывает на зрителя пальцем с призывом: "Тейлор хочет, чтобы вы проголосовали за Дональда Трампа". Сам Трамп благосклонно прокомментировал эти изображения: "Принимаю!"

Не потребовалось много времени, чтобы выяснить, что часть изображений смоделирована искусственным интеллектом, а Тейлор Свифт никаких заявлений и призывов к своим поклонникам поддержать Дональда Трампа не публиковала. Более того, было бы странно, если бы она это сделала: на выборах 2020 года певица поддержала Джо Байдена, на промежуточных выборах 2022 года также была на стороне демократов. Решение Верховного суда США с подачи Трампа вернуть вопросы разрешения абортов на уровень штатов резко раскритиковала. Станет ли она открыто поддерживать Камалу Харрис, все еще остается вопросом, ответ на который, впрочем, мы скоро узнаем, но если она вдруг поддержит Трампа, значит, следует ожидать восхода солнца на западе. Проблема избирательной кампании республиканского кандидата - не единственная, но важная - заключается в том, что американская молодежь в большинстве предпочитает кандидата от демократов. В возрастном диапазоне от 18 до 34 лет разные опросы дают преимущество сопернику, а теперь сопернице Трампа в 7-9%, и это не предел. Вполне вероятно, что нынешняя волна энтузиазма, связанная со сменой Байдена на Харрис, удачным выбором кандидата в вице-президенты и в целом поднятой демократами волной обновления, позволит привлечь новые группы молодежи и, главное, побудить их прийти на выборы, это общая проблема во всех демократиях – низкая явка молодых людей.

В ситуации, когда исход выборов в отдельных штатах будет зависеть от буквально нескольких тысяч голосов, молодежный ресурс, в первую очередь тех, кто первый раз голосует на президентских выборах, бесценен. И ключ к этому ресурсу, во всяком случае, один из ключей, имеется у беспрецедентно популярной Тейлор Свифт. Опасения по ее поводу у республиканцев были еще задолго до нынешнего жаркого предвыборного лета. Ходила конспирологическая версия, что команде "Канзас-Сити Чифс", в которой играет жених певицы Трэвис Кэлси, специально обеспечили выход в финал Суперкубка, чтобы на этой игре, которая проходила в феврале, Тейлор и Кэлси призвали миллионы зрителей поддержать Байдена. Этого не случилось. А сейчас ходили упорные слухи, что она выступит на съезде Демократической партии, который проходит в Чикаго. Это при том, что певица дает гастрольный тур в Европе.