Банки Кыргызстана остановили переводы в Россию
Крупные банки Кыргызстана приостановили переводы между российскими и кыргызскими банками из-за новых антироссийских санкций.
По данным издания 24kg, в этот список вошли: Бакай Банк, Демир Банк, Дос-Кредобанк, Керемет Банк, Банк Азии, Оптима Банк, Элдик Банк (РСК Банк), Кыргызкоммерцбанк, MBANK и Кыргызский инвестиционно-кредитный банк (KICB).
Национальный банк Кыргызстана пояснил, что коммерческие банки обязаны соблюдать законы о борьбе с финансированием терроризма и отмыванием денег. Это включает проверку клиентов в рамках политики «Знай своего клиента» и предоставление документов, подтверждающих законность операций и источников средств. Банки несут ответственность за сохранность вкладов и обязаны оценивать и снижать риски, включая соблюдение норм в сфере противодействия финансированию терроризма и легализации преступных доходов.
В ответ на антироссийские ограничения банки Кыргызстана начали принимать дополнительные меры, чтобы не попасть под вторичные санкции. В частности, была усилена проверка клиентов и контрагентов на предмет их нахождения или отсутствия в санкционных списках, подытожили в кыргызском Нацбанке.