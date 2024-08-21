Банки Кыргызстана остановили переводы в Россию

Национальный банк Кыргызстана пояснил, что коммерческие банки обязаны соблюдать законы о борьбе с финансированием терроризма и отмыванием денег. Это включает проверку клиентов в рамках политики «Знай своего клиента» и предоставление документов, подтверждающих законность операций и источников средств. Банки несут ответственность за сохранность вкладов и обязаны оценивать и снижать риски, включая соблюдение норм в сфере противодействия финансированию терроризма и легализации преступных доходов.

В ответ на антироссийские ограничения банки Кыргызстана начали принимать дополнительные меры, чтобы не попасть под вторичные санкции. В частности, была усилена проверка клиентов и контрагентов на предмет их нахождения или отсутствия в санкционных списках, подытожили в кыргызском Нацбанке.