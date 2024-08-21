В Казахстане недовольны словами Лукашенко

«Казахстан проводит сбалансированную и миролюбивую внешнюю политику в соответствии с Уставом ООН и основополагающими нормами международного права. Наша страна твердо убеждена в том, что все разногласия между государствами должны решаться политическими и дипломатическими путями», — передал МИД слова замминистра.

«В нынешних геополитических условиях выработанный главой государства внешнеполитический курс страны доказал свою эффективность. В этой связи министр призвал белорусскую сторону к необходимости объективно оценивать позицию Астаны в отношении происходящих процессов», - говорится в заявлении МИД.

Заявление МИД Казахстана последовало за интервью белорусского президента Александра Лукашенко, в котором он раскритиковал внешнюю политику постсоветских республик, отдельно отметив Казахстан.

«Мы не начинаем юлить, как некоторые наши постсоветские государства. От России хотят чего-то взять, а взамен ничего не дать. <...> Так дело не пойдет. Давайте будем вместе! Это время недалеко, когда придете еще к той же России и будете просить поддержки и помощи», — сказал президент Беларуси.

По словам Лукашенко, когда «в Казахстане что-то случилось», Астана обратилась не к Китаю, Индии или Пакистану, а к Москве и Минску: «Вот «Путин, Лукашенко, помогите!» И мы перебросили туда [миротворцев ОДКБ] в течение полудня — наши уже самолеты там приземлялись, в Казахстане. Утихомирили».

Лукашенко отказался считать свои слова упреком или требованием возвращать долг, но призвал понять, что однажды сложится ситуация, при которой просьба о помощи снова будет направлена Москве и Минску, но «никто вам на помощь не придет». Кроме того, заявил Лукашенко, Казахстану и Узбекистану доступен большой рынок сбыта в России.