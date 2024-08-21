Левые угрожают Макрону

Коалиция левых партий «Новый народный фронт» в среду, 21 августа, предупредила, что будет добиваться отстранения от власти президента Франции Эммануэля Макрона, если он не одобрит кандидатуру Люси Касте на пост премьер-министра.

«Если Эммануэль Макрон не назначит премьер-министром Люси Касте, кандидата от коалиции, получившей больше всего голосов на выборах, то мы с «Новым народным фронтом» выступим за импичмент», - заявила лидер парламентской фракции партии «Непокоренная Франция» Матильда Пано.

Она напомнила о статье 68 Конституции Франции, согласно которой парламент имеет право отстранить от власти президента, если тот не выполняет свои ключевые обязанности. По словам Пано, президент не назначает нового премьера уже более месяца с момента отставки правительства Габриэля Атталя.

Согласно опросу, опубликованному в среду на сайте Harris Interactive, кандидат от «Нового народного фронта» Люси Касте не пользуется популярностью среди французов: она занимает 21-е место в рейтинге одобрения потенциальных кандидатов на пост премьер-министра страны.

Встречи Макрона с лидерами партий по вопросу назначения премьер-министра, как сообщалось, начнутся 23 августа.