О риске взрыва на Курской АЭС
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Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси намерен на следующей неделе посетить Курскую АЭС. Об этом Рафаэль Гросси сообщил газете The Financial Times.
Он также заявил, что «очень серьезно» оценивает риск повреждения Курской АЭС в результате наступления ВСУ в Курской области.
«АЭС технически находится в пределах досягаемости артиллерии украинских позиций. И поскольку там идут боевые действия, я очень обеспокоен», – сказал Гросси.
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