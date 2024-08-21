Байдену сложно уговорить Нетаньяху

Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, в котором обсудил соглашение о прекращении огня в секторе Газа между еврейским государством и палестинским движением ХАМАС. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

«Президент Байден поговорил с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, чтобы обсудить прекращение огня и освобождение заложников, а также дипломатические усилия по деэскалации напряженности в регионе», - говорится в заявлении.

Белый дом также сообщил, что к звонку присоединилась вице-президент США Камала Харрис.

Согласно источникам в Вашингтоне, на которые ссылается Reuters, Байден пытался убедить Нетаньяху проявить гибкость в вопросе контроля над Филадельфийским коридором. В то время как Нетаньяху настаивает на присутствии ЦАХАЛ на границе Газы и Египта, США требует значительно «проредить» силы уже на первом этапе сделки, и на втором - полностью покинуть указанный район.

Канцелярия Биньямина Нетаньяху не комментирует сообщения о его разговоре с Байденом.