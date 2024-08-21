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Президент Кыргызстана убрал за туристами мусор в горах

02:19 195

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров собрал мусор во время прогулки в горах, чтобы своим примером побудить жителей страны сохранить природу в чистоте для будущих поколений.

Видео уборки киргизский лидер разместил в Facebook.

«Дорогие соотечественники! Давайте будем чутко относиться к своей природе..., будем примером друг для друга», - написал президент Кыргызстана, обратив внимание сограждан на то, что в эти же места приедут отдыхать их дети и внуки.

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