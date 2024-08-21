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Эрдоган не согласен: в Багдаде не все спокойно

наша корреспонденция
Руслан Баширли, спецкор, Анкара
02:14 350

В апреле этого года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетил Ирак, где между двумя странами было подписано 27 соглашений и меморандумов, что подтвердило готовность лидеров Турции и Ирака последовательно расширять сотрудничество не только в области безопасности, но и в таких сферах, как экономика, торговля, водные ресурсы, энергетика и транспорт.

И вот 15 августа, в Анкаре, прошла встреча на уровне Высокого совета безопасности, на которой присутствовали министры иностранных дел и обороны, а также руководители разведслужб двух стран. В ходе встречи главы оборонных ведомств Турции и Ирака подписали Меморандум о взаимопонимании по вопросам военного сотрудничества, безопасности и борьбы с терроризмом.

Сразу после меморандума Эрдогана с аль-Судани

Курдские террористы проникают в Багдад

Ключевое внимание в этом документе уделено борьбе с терроризмом, связанным с Рабочей партией Курдистана (РПК). Как известно, Анкара десятилетиями противостоит террористическим угрозам, которые исходят с территории Ирака. Отметим также, что эта проблема долгое время оставалась главной причиной напряженности в отношениях между Анкарой и Багдадом. И хотя еще десять месяцев назад правительство Ирака не предпринимало никаких шагов, направленных против подрывной деятельности РПК, сегодня, судя по всему, в Багдаде полностью осознают реальность и масштабы экспансионистской политики этой организации.

Во многом это произошло после того, как структуры Рабочей партии Курдистана, воспользовавшись внутренней нестабильностью, вызванной последствиями оккупации, гражданскими войнами и экономическими трудностями, преследующими Ирак последние тридцать лет, начали проникать в Багдад и влиять на политические партии. Укреплению позиций РПК способствовало также недопонимание, имевшее место между официальным Багдадом и Региональным правительством Курдистана.

В результате, в декабре прошлого года правительство премьер-министра Ирака Мохаммеда Шиа аль-Судани объявило РПК угрозой, а в марте этого года запретило ее деятельность.

Курдские боевики проникают в Багдад

В чем же суть?

Правительство Ирака впервые официально признало Рабочую партию Курдистана террористической организацией. Для официальной Анкары, ведущей на севере Ирака контртеррористические операции и стремящейся создать 40-километровую зону безопасности, полностью свободную от терроризма, этот документ имеет большое значение. Как, впрочем, и для правительства Ирака, намеренного покончить с 30-летней экономической и политической нестабильностью.

В соответствии с Меморандумом, Багдад запретит деятельность партий и неправительственных организаций, связанных с РПК, и конфискует их имущество. В частности, уже есть сообщение о закрытии трех таких партий. В столице Ирака будет создан Совместный координационный центр безопасности, в котором представители армии и спецслужб двух стран будут заниматься разведкой, обменом информацией и военным планированием. Таким образом, этот центр станет ключевым элементом в совместной борьбе с терроризмом.

Также был решен вопрос о турецкой военной базе в Башике, вызывавший ранее обеспокоенность иракских властей. Турция сохранит ее и будет обучать там иракских солдат.

Удар и по Патриотическому Союзу Курдистана в Сулеймание

В ходе переговоров обсуждались также связи базирующегося в Сулеймании Патриотического союза Курдистана (ПСК) с Рабочей партией Курдистана. Представители Анкары открыто предупредили иракских партнеров, что ПСК давно уже превратился в мафиозную структуру, и потребовали от Багдада принять соответствующие меры. Турецкая сторона представила доказательства того, что ПСК находится под контролем РПК и призвала Багдад к более активным действиям, предупредив, что в противном случае могут быть предприняты определенные шаги, включая антитеррористические меры.

Когда в Анкаре подписывался турецко-иракский Меморандум о взаимопонимании, внимание журналистов привлекло присутствие на церемонии представителя ополчения «Аль-Хашд аш-Шааби», поддерживаемого Ираном, который приветствовал этот документ.

Поставки воды и проект «Путь развития»

На переговорах 15 августа иракская сторона обратилась к Турции с просьбой обеспечить в соответствии с давним соглашением, заключенным с Сирией, поставки пресной воды в фиксированных объемах и пропорциях. Представители Багдада рассказали о проблемах в сельском хозяйстве, вынуждающих сельчан мигрировать в города.

В ответ представители Турции пояснили, что эти проблемы вызваны устаревшей инфраструктурой и технологиями, пообещав, что турецкие компании займутся модернизацией инфраструктуры, ирригационных систем и моделированием.

Багдаду нужна вода. Турция спешит на помощь

Ключевым стратегическим вопросом остается будущее проекта «Путь развития», имеющего огромное значение как для экспорта турецкой промышленной продукции, так и для стагнирующей экономики Ирака, у которого возникает шанс вновь стать одним из центров региональной торговли.

МТК «Путь развития», к которому также подключились Катар и Объединенные Арабские Эмираты, начнется с порта Фао на берегу Персидском заливе, пройдет через Басру, Мосул, пересечет территорию, контролируемую Региональным правительством Курдистана, и через Турцию выйдет в Европу.

Основные параметры проекта уже определены. И вот теперь правительство Ирака должно сообщить Анкаре, через какую именно часть территории Курдистана будет проходить маршрут на пути в Турцию.

Разведка и дипломатия пришли по следам Эрдогана

На встрече в Анкаре турецкая сторона, намеренная в рамках этого проекта построить на своей территории около ста километров железных и автомобильных дорог, запросила соответствующие координаты.

Сообщается также, что весь проект будет реализован турецкими компаниями.

Подытоживая серию позитивных изменений на треке Анкара-Багдад, есть все основания говорить, что после тридцати лет, прожитых в условиях террора, гражданских войн, хаоса в экономике и политической нестабильности, правительство Ирака под руководством Мухаммеда Шиа аль-Судани начало проводить по отношению к Турции и Европе политику открытости и прагматизма.

Желание правительства Судани, опираясь на поддержку Турции, превратить Ирак в свободную от терроризма страну, привлекающую внимание мирового сообщества своими экономическими успехами, нашло в Анкаре положительный отклик.

В то же время, несмотря на подписанную Декларацию, Турция не перестает напоминать, что для реализации всех этих планов правительство Ирака, в первую очередь, должно полностью искоренить терроризм.

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