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Российские войска попали в окружение в Курске: Сообщается о больших потерях
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Российские войска попали в окружение в Курске: Сообщается о больших потерях

ВСУ могут пойти в контрнаступление, но не все так радужно

The Telegraph
02:54 604

Вооруженные силы Украины могут перейти в контрнаступление в 2025 году, пишет The Telegraph.

Как отмечает издание, вероятно, что украинское наступление в Курской области РФ направлено на то, чтобы заставить Россию, по крайней мере частично, отвлечь войска от наступления на Донбассе, чтобы противостоять угрозе на российской территории. Однако пока Москва «не клюнула» на эту приманку. Армия РФ продолжает давить на востоке Украины. Там украинские войска, недоукомплектованные и растянутые, способны лишь замедлить, а не остановить продвижение россиян, пишет издание.

«В таких ключевых населенных пунктах, как Нью-Йорк, Торецк, Часов Яр и Покровск, имеющих решающее значение для удержания остатков Донецкой области, с момента начала украинского наступления (в Курской обл.) идут интенсивные бои и обстрелы из тяжелой артиллерии…», – сказано в материале.

Украинские подразделения обеспокоены тем, что отвлечение сил и средств на Курскую область может поставить под угрозу их текущие оборонительные операции. Такие города, как Часов Яр, остаются активным полем боя, и улучшения ситуации не предвидится. Украинские войска в Покровске испытывают нехватку живой силы, что затрудняет оборонительные операции и делает контратаки практически невозможными. Близость населенного пункта к линии фронта и радиус действия российской артиллерии представляют собой значительную угрозу, поскольку его падение может привести к окружению Россией Константиновки, Краматорска и Славянска. Таким образом, несмотря на неожиданность украинской атаки в Курской области и ее значительные политические выгоды, в самой Украине вряд ли можно наблюдать радужную картину. Российское командование по-прежнему сосредоточено на наступлении в Донецкой области, используя пехоту, бронетехнику и авиацию.

Нет никаких признаков отвода российских войск в Донбассе, говорится в публикации. Если это правда, то это свидетельствует о решимости Москвы отдать приоритет этому наступлению, даже несмотря на то, что украинские войска продолжают удерживать свое преимущество в Курской области. Несмотря на большие потери, продолжающиеся успехи России в Донбассе придают ей сил.

При этом несколько факторов могут подорвать решимость Москвы. Во-первых, если Украина продолжит добиваться успеха в Курске, России, возможно, придется отвести больше сил с захваченных территорий, что ослабит ее оборонительные позиции.

«Во-вторых, украинские бригады, проходящие в настоящее время подготовку, могут быть развернуты для усиления Курской или Донецкой областей, в зависимости от того, где российские силы проявляют признаки слабости. Такая гибкость может позволить Киеву в 2025 году организовать контрнаступление, а не просто очередной натиск на оккупированный Донбасс», – пишет издание.

Третьим фактором является уничтожение Украиной Черноморского флота РФ и ускоренный демонтаж российской сети противовоздушной обороны в Крыму. Это заставило российские войска на полуострове перейти к обороне. Вероятно это повлияет на то, что Крым может стать следующей мишенью. А Керченский мост, уже являющийся частой мишенью украинских диверсий, будет разрушен в ближайшее время, пишет британское издание.

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