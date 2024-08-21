Как Украина наступает, если огневое преимущество у России?

Прошло уже больше 900 дней с начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину, задача освобождения Донецкой области, сменившая по приоритетности захват Киева, по-прежнему остается остро актуальной и трудноразрешимой для России, которая включила эту украинскую территорию, как и еще три областных административных образования соседней страны, в свой конституционный состав. При этом бои идут в Курской области и, не исключено, вот-вот начнутся в Белгородской и Брянской. Для того, чтобы по-настоящему оценить эти достижения сил обороны Украины, нужно отдавать отчет, что они постоянно действовали и продолжают действовать в условиях подавляющего огневого преимущества противника.

Насколько подавляющего, раскрыл недавно главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Выступая на Конгрессе местной и региональной власти, он впервые опубликовал сводные данные об использовании Россией дальнобойных средств для ударов по Украине. Одновременно были указаны цифры сбитых ракет и ударных дронов. Итак, с 24 февраля 2022 года для ударов по Украине было использовано 9590 ракет и 13997 дронов. Из них было перехвачено 2 429 ракет и 5972 БПЛА, то есть 25% сбития по ракетам и 43% по дронам (в статистику включены как иранские БПЛА «Шахед», так и российские «Ланцеты»). Были поражены 11 879 объектов, из которых большинство гражданские – 6203, 5676 – военные. По отдельным типам ракет статистика следующая: Крылатые ракеты «Кинжал» - 111 запущено, 28 сбито. «Калибр» - 894/443. Х-555/101 – 1846/1441. «Оникс» - 211/12. «Искандер-К» - 202/76. Х-35 – 15/1. Х-22/32 – 362/2.

Баллистические ракеты «Искандер -М»/северокорейская KN-23 – 1300 - 56. «Циркон» - 6/2. «Точка-У» - 68/6. Антирадарные крылатые ракеты Х-25/29/31/58/59/60 – 1547/343 Зенитные ракеты, переоборудованные для ударов по наземным целям С-300/400 – 3008/19. Другие - 57/0.

Эти цифры убедительнее всего показывают, почему Зеленский с первых дней вторжения непрерывно взывал к партнерам, чтобы они помогли прикрыть небо, и продолжает подчеркивать важность поставок систем ПРО и ПВО. Очевидно, что на статистике сбития отразилось то, что значительную часть войны Украина обходилась скудными советскими средствами ПВО с их ограниченными возможностями, а затем и дефицитом зенитных ракет. Не сразу были разработаны и средства борьбы с БПЛА. Сейчас, по-видимому, процент сбитых ракет и дронов значительно вырос и будет расти по мере поступления новых современных западных систем. Остается серьезной проблема с уничтожением управляемых ракет, которые запускаются по прифронтовым и приграничным объектам. Там сложно выстроить эшелонированную оборону ПВО. Кроме того, действует запрет американцев на удары дальнобойным ракетным вооружением в ответ по российской территории. Впрочем, в Харьковской области проблему с применением С-300/400 удалось снять за счет именно ответных ударов. Помимо статистики по применению ракет и БПЛА, Александр Сырский показал данные о применении артиллерии обеими сторонами, правда, не с начала войны, а за более короткий период. В августе-сентябре 2023 года российские войска использовали около 20 тысяч снарядов в сутки, украинские Силы обороны - около 13 тысяч. Затем соотношение начало ухудшаться не в пользу Украины: октябрь-декабрь 2023 года – более 30 тысяч к менее 10 тысяч. В январе-мае пришлось совсем туго: на 70 тысяч российских снарядов украинцы могли ответить лишь 10 тысячами. Очевидно, сказались поставки северокорейских снарядов, а в Украине проявился снарядный голод в результате прекращения американских поставок. Сейчас, с июля, разница снова уменьшилась до одного к трем: 45 тысяч против приблизительно 15 тысяч. Это все равно большое огневое преимущество.