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Российские войска попали в окружение в Курске: Сообщается о больших потерях
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Российские войска попали в окружение в Курске: Сообщается о больших потерях

Как Украина наступает, если огневое преимущество у России?

главный вопрос
Леонид Швец, автор haqqin.az
02:58 898

Прошло уже больше 900 дней с начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину, задача освобождения Донецкой области, сменившая по приоритетности захват Киева, по-прежнему остается остро актуальной и трудноразрешимой для России, которая включила эту украинскую территорию, как и еще три областных административных образования соседней страны, в свой конституционный состав. При этом бои идут в Курской области и, не исключено, вот-вот начнутся в Белгородской и Брянской.

Для того, чтобы по-настоящему оценить эти достижения сил обороны Украины, нужно отдавать отчет, что они постоянно действовали и продолжают действовать в условиях подавляющего огневого преимущества противника.

Помимо статистики по применению ракет и БПЛА, Александр Сырский показал данные о применении артиллерии обеими сторонами, правда, не с начала войны, а за более короткий период

Насколько подавляющего, раскрыл недавно главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Выступая на Конгрессе местной и региональной власти, он впервые опубликовал сводные данные об использовании Россией дальнобойных средств для ударов по Украине. Одновременно были указаны цифры сбитых ракет и ударных дронов.

Итак, с 24 февраля 2022 года для ударов по Украине было использовано 9590 ракет и 13997 дронов. Из них было перехвачено 2 429 ракет и 5972 БПЛА, то есть 25% сбития по ракетам и 43% по дронам (в статистику включены как иранские БПЛА «Шахед», так и российские «Ланцеты»). Были поражены 11 879 объектов, из которых большинство гражданские – 6203, 5676 – военные.

По отдельным типам ракет статистика следующая:

Крылатые ракеты

«Кинжал» - 111 запущено, 28 сбито.

«Калибр» - 894/443.

Х-555/101 – 1846/1441.

«Оникс» - 211/12.

«Искандер-К» - 202/76.

Х-35 – 15/1.

Х-22/32 – 362/2.

На Украину полетело 111 "Кинжалов"

Баллистические ракеты

«Искандер -М»/северокорейская KN-23 – 1300 - 56.

«Циркон» - 6/2.

«Точка-У» - 68/6.

Антирадарные крылатые ракеты

Х-25/29/31/58/59/60 – 1547/343

Зенитные ракеты, переоборудованные для ударов по наземным целям

С-300/400 – 3008/19.

Другие - 57/0.

Россияне выпустили свыше тысячи баллистических ракет

Эти цифры убедительнее всего показывают, почему Зеленский с первых дней вторжения непрерывно взывал к партнерам, чтобы они помогли прикрыть небо, и продолжает подчеркивать важность поставок систем ПРО и ПВО. Очевидно, что на статистике сбития отразилось то, что значительную часть войны Украина обходилась скудными советскими средствами ПВО с их ограниченными возможностями, а затем и дефицитом зенитных ракет. Не сразу были разработаны и средства борьбы с БПЛА. Сейчас, по-видимому, процент сбитых ракет и дронов значительно вырос и будет расти по мере поступления новых современных западных систем.

Остается серьезной проблема с уничтожением управляемых ракет, которые запускаются по прифронтовым и приграничным объектам. Там сложно выстроить эшелонированную оборону ПВО. Кроме того, действует запрет американцев на удары дальнобойным ракетным вооружением в ответ по российской территории. Впрочем, в Харьковской области проблему с применением С-300/400 удалось снять за счет именно ответных ударов.

Помимо статистики по применению ракет и БПЛА, Александр Сырский показал данные о применении артиллерии обеими сторонами, правда, не с начала войны, а за более короткий период. В августе-сентябре 2023 года российские войска использовали около 20 тысяч снарядов в сутки, украинские Силы обороны  - около 13 тысяч. Затем соотношение начало ухудшаться не в пользу Украины: октябрь-декабрь 2023 года – более 30 тысяч к менее 10 тысяч. В январе-мае пришлось совсем туго: на 70 тысяч российских снарядов украинцы могли ответить лишь 10 тысячами. Очевидно, сказались поставки северокорейских снарядов, а в Украине проявился снарядный голод в результате прекращения американских поставок. Сейчас, с июля, разница снова уменьшилась до одного к трем: 45 тысяч против приблизительно 15 тысяч. Это все равно большое огневое преимущество.

Можно только представить себе, как изменился бы ход войны, если бы Украине удалось даже не выровнять соотношение сил, а хотя бы значительно сократить отставание

Здесь даже не упоминается период весны-лета 2022 года, когда российские войска выпускали по украинским позициям буквально эшелоны снарядов. Пригожин с его истеричными требованиями: “Герасимов, где снаряды?!” появился значительно позже.

Кроме того, Сырский в этот раз не упомянул массовое применение российской авиацией КАБов – корректируемых авиационных бомб. За первое полугодие этого года их было использовано больше 10 тысяч.

В этих условиях украинские войска не только оказывают ожесточенное сопротивление превосходящему противнику, но и наносят ему крайне неприятные удары, как это случилось в Курской области. Можно только представить себе, как изменился бы ход войны, если бы Украине удалось даже не выровнять соотношение сил, а хотя бы значительно сократить отставание. Впрочем, она над этим активно работает.

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