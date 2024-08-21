В Украине тревога из-за «шахедов»
03:07 336
В Сумской области и соседних регионах Украины в ночь на четверг была объявлена воздушная тревога из-за российских беспилотников.
«Движение ударных БПЛА через Сумщину в направлении Полтавщины», — сообщили Воздушные силы ВСУ.
Военные также сообщают о «шахедах», которые летят из Сумской в Харьковскую область.
Тревога действует в Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях.
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