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На сотрудничающих с российскими СМИ американцев открыли дело

03:25 287

Минюст США начал широкомасштабное уголовное расследование в отношении американцев, сотрудничающих с российскими государственными телеканалами, пишет New York Times со ссылкой на источники.

Обыски уже проведены в домах Скотта Риттера, который прежде был инспектором ООН по вооружениям, и Дмитрия Саймса, советника экс-президента Дональда Трампа. По словам источников, запланированы новые обыски, возможно предъявление уголовных обвинений.

Дмитрий Саймс (слева)

Следователи сосредоточены на поиске возможных нарушений экономических санкций и закона, требующего раскрытия информации о лоббистской деятельности в интересах иностранных правительств.

Расследование начали исходя из подозрения, что российская сторона будет пытаться повлиять на результаты выборов по всему миру, в том числе на президентские выборы в США, которые пройдут в ноябре..

Скотт Риттер — бывший американский военный, офицер разведки и инспектор ООН по вооружениям в Ираке. В 2011 году его осудили по статье о педофилии: в возрасте 49 лет тот инициировал общение в интернете с человеком, который представился 15-летней девушкой. Риттер сначала попросил ее прислать фотографию, а получив снимок, предложил наблюдать за своим непристойным поведением. Аккаунт девушки вела полиция. Позже Риттер начал сотрудничать с российскими СМИ, в частности с RT и РИА Новости. Он принимает участие в программах на российских государственных телеканалах и выступает на тему войны в Украине.

Дмитрий Саймс — американский политолог советского происхождения, издатель журнала The National Interest и экс-президент американского Центра национальных интересов, руководить которым его выбрал бывший президент Ричард Никсон. С 2018 года ведет на Первом канале передачу «Большая игра». В 2023 году был модератором пленарной сессии Петербургского международного экономического форума с участием президента Владимира Путина. Саймс связал обыски с тем, что он «идет против политического мейнстрима». Политолог рассказал, что не знает, в чем его подозревает ФБР.

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