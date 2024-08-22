Олимпийские чемпионы в гостях у Azercell

21 августа президент Azercell Зарина Зейналова встретилась с дзюдоистами Хидаятом Гейдаровым и Зелимом Коцоевым, завоевавшими золотые медали на Олимпийских играх в Париже. Встреча прошла при участии представителей Федерации дзюдо и Azercell.

«Мы с большим волнением следили за каждым выступлением сборной Азербайджана. Результаты наших дзюдоистов на Олимпийских играх стали наглядным примером мастерства, стойкости и упорства. Вы с достоинством отстояли спортивную честь нашей страны! Благодаря вашим победам мы испытали чувство гордости за высоко поднятый флаг Азербайджана в Париже. Хочу выразить свою благодарность за это непередаваемое чувство радости и эмоции, которые вы нам подарили!» - поздравила наших спортсменов Зарина Зейналова.

З.Зейналова также рассказала о сотрудничестве лидирующего мобильного оператора и Федерации дзюдо. «Azercell уже почти три года является признанным партнером Федерации. В качестве социально ответственного корпоративного гражданина мы стараемся направить это сотрудничество на развитие спорта в нашей стране, а также на дальнейшее повышение благосостояния общества в целом. Наши дзюдоисты неизменно возвращаются победителями с престижных международных соревнований. В то же время результаты наших совместных социальных проектов «Девушкам белое к лицу», «Обещаю!» и «Выбери правильный путь» помогли вынести на повестку дня и добиться успеха в столь важных темах, как пропаганда здорового образа жизни среди девушек, предотвращение ранних браков, защита прав детей и борьба с употреблением наркотиков. Эти успехи еще раз доказывают эффективность и значимость нашего партнерства», - отметила Зарина Зейналова.

В рамках встречи олимпийские чемпионы были подключены к тарифному пакету SuperSən от Azercell. После мероприятия встреча наших героев с сотрудниками Azercell продолжилась в неформальной обстановке.

Лидирующий мобильный оператор страны еще раз поздравляет наших спортсменов, Федерацию дзюдо Азербайджана и весь азербайджанский народ с этой победой! Хидаят и Зелим, желаем вам достижения новых высот!