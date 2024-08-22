USD 1.7000
EUR 1.8944
RUB 0.0186
Подписаться на уведомления
Российские войска попали в окружение в Курске: Сообщается о больших потерях
Новость дня
Российские войска попали в окружение в Курске: Сообщается о больших потерях

Атака на аэродром в Волгограде: повреждены истребители

обновлено 12:17
12:17 3882

Близкие к спецслужбам российские телеграм-каналы сообщили о тяжелых последствиях атаки ВСУ на аэродром в городе Калач-на-Дону Волгоградской области.

"Минувшей ночью вражеские беспилотники атаковали аэродром "Мариновка" в Калачевском районе Волгоградской области. Власти ожидаемо заявили, что атака была отражена, однако видео с места событий убеждает нас в обратном.

По нашей информации, беспилотники атаковали склады с боеприпасами. Один из них ударил по хранилищу топлива. Потери в технике уточняются. Предварительно известно, что не весь авиапарк успели поднять в воздух. Источники говорят, что как минимум два Су-34 серьезно повреждены", - говорится в сообщении. 

*** 09:17

В городе Калач-на-Дону Волгоградской области РФ в ночь на 22 августа прогремели взрывы из-за атаки дронов и работы ПВО. После этого вспыхнул пожар.

Российские Telegram-каналы писали, что сообщения о взрывах от местных жителей начали появляться в соцсетях около половины четвертого ночи по местному времени. В частности, Telegram-канал Baza указывал, что один из дронов был ликвидирован «в нескольких километрах от аэродрома», а обломки второго БПЛА «упали на бытовку неподалеку, в результате чего она вспыхнула».

Речь идет о военном аэродроме «Мариновка», который расположен в поселке Октябрьский, примерно в 20 км от Калача-на-Дону.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что средства ПВО отразили атаку украинских беспилотников в районе Мариновки в Калачевском районе.

По его словам, в результате падения дрона возник пожар на военном объекте: «Сегодня ночью силами ПВО Министерства обороны была отражена атака БПЛА на территорию Волгоградской области в районе Мариновки, большая часть беспилотников была уничтожена. В результате падения БПЛА возник пожар на территории объекта Министерства обороны. Пожарно-спасательные службы оперативно приступили к пожаротушению. Жертв нет».

Награждены военнослужащие Службы безопасности президента Азербайджана
Награждены военнослужащие Службы безопасности президента Азербайджана
12:27 383
Олимпийские чемпионы в гостях у Azercell
Олимпийские чемпионы в гостях у Azercell
09:01 2085
Как Украина наступает, если огневое преимущество у России?
Как Украина наступает, если огневое преимущество у России? главный вопрос
02:58 8645
США предупреждают: Россия будет интенсивно бомбить Украину
США предупреждают: Россия будет интенсивно бомбить Украину
11:15 1707
Гражданин Латвии экстрадирован в США из-за России
Гражданин Латвии экстрадирован в США из-за России
11:03 997
Россия свыклась с ситуацией в Курске
Россия свыклась с ситуацией в Курске
10:38 2350
«Линкольн» прибыл на Ближний Восток
«Линкольн» прибыл на Ближний Восток
10:09 1638
Заявление Министерства здравоохранения Азербайджана
Заявление Министерства здравоохранения Азербайджана
09:53 3533
Атака на аэродром в Волгограде: повреждены истребители
Атака на аэродром в Волгограде: повреждены истребители обновлено 12:17
12:17 3884
ВСУ могут пойти в контрнаступление, но не все так радужно
ВСУ могут пойти в контрнаступление, но не все так радужно The Telegraph
02:54 4857
Эрдоган не согласен: в Багдаде не все спокойно
Эрдоган не согласен: в Багдаде не все спокойно наша корреспонденция
02:14 4636

ЭТО ВАЖНО

Награждены военнослужащие Службы безопасности президента Азербайджана
Награждены военнослужащие Службы безопасности президента Азербайджана
12:27 383
Олимпийские чемпионы в гостях у Azercell
Олимпийские чемпионы в гостях у Azercell
09:01 2085
Как Украина наступает, если огневое преимущество у России?
Как Украина наступает, если огневое преимущество у России? главный вопрос
02:58 8645
США предупреждают: Россия будет интенсивно бомбить Украину
США предупреждают: Россия будет интенсивно бомбить Украину
11:15 1707
Гражданин Латвии экстрадирован в США из-за России
Гражданин Латвии экстрадирован в США из-за России
11:03 997
Россия свыклась с ситуацией в Курске
Россия свыклась с ситуацией в Курске
10:38 2350
«Линкольн» прибыл на Ближний Восток
«Линкольн» прибыл на Ближний Восток
10:09 1638
Заявление Министерства здравоохранения Азербайджана
Заявление Министерства здравоохранения Азербайджана
09:53 3533
Атака на аэродром в Волгограде: повреждены истребители
Атака на аэродром в Волгограде: повреждены истребители обновлено 12:17
12:17 3884
ВСУ могут пойти в контрнаступление, но не все так радужно
ВСУ могут пойти в контрнаступление, но не все так радужно The Telegraph
02:54 4857
Эрдоган не согласен: в Багдаде не все спокойно
Эрдоган не согласен: в Багдаде не все спокойно наша корреспонденция
02:14 4636
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться