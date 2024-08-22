Атака на аэродром в Волгограде: повреждены истребители

Близкие к спецслужбам российские телеграм-каналы сообщили о тяжелых последствиях атаки ВСУ на аэродром в городе Калач-на-Дону Волгоградской области.

"Минувшей ночью вражеские беспилотники атаковали аэродром "Мариновка" в Калачевском районе Волгоградской области. Власти ожидаемо заявили, что атака была отражена, однако видео с места событий убеждает нас в обратном.

По нашей информации, беспилотники атаковали склады с боеприпасами. Один из них ударил по хранилищу топлива. Потери в технике уточняются. Предварительно известно, что не весь авиапарк успели поднять в воздух. Источники говорят, что как минимум два Су-34 серьезно повреждены", - говорится в сообщении.