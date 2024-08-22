Атака на аэродром в Волгограде: повреждены истребители
Близкие к спецслужбам российские телеграм-каналы сообщили о тяжелых последствиях атаки ВСУ на аэродром в городе Калач-на-Дону Волгоградской области.
"Минувшей ночью вражеские беспилотники атаковали аэродром "Мариновка" в Калачевском районе Волгоградской области. Власти ожидаемо заявили, что атака была отражена, однако видео с места событий убеждает нас в обратном.
По нашей информации, беспилотники атаковали склады с боеприпасами. Один из них ударил по хранилищу топлива. Потери в технике уточняются. Предварительно известно, что не весь авиапарк успели поднять в воздух. Источники говорят, что как минимум два Су-34 серьезно повреждены", - говорится в сообщении.
*** 09:17
В городе Калач-на-Дону Волгоградской области РФ в ночь на 22 августа прогремели взрывы из-за атаки дронов и работы ПВО. После этого вспыхнул пожар.
Российские Telegram-каналы писали, что сообщения о взрывах от местных жителей начали появляться в соцсетях около половины четвертого ночи по местному времени. В частности, Telegram-канал Baza указывал, что один из дронов был ликвидирован «в нескольких километрах от аэродрома», а обломки второго БПЛА «упали на бытовку неподалеку, в результате чего она вспыхнула».
Речь идет о военном аэродроме «Мариновка», который расположен в поселке Октябрьский, примерно в 20 км от Калача-на-Дону.
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что средства ПВО отразили атаку украинских беспилотников в районе Мариновки в Калачевском районе.
По его словам, в результате падения дрона возник пожар на военном объекте: «Сегодня ночью силами ПВО Министерства обороны была отражена атака БПЛА на территорию Волгоградской области в районе Мариновки, большая часть беспилотников была уничтожена. В результате падения БПЛА возник пожар на территории объекта Министерства обороны. Пожарно-спасательные службы оперативно приступили к пожаротушению. Жертв нет».