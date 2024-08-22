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Заявление Министерства здравоохранения Азербайджана

09:53 3536

Министерство здравоохранения Азербайджанской Республики выступило с заявлением в связи с распространяющимся в мире вирусом оспы обезьян.

«Оспа обезьян – очень редкое зоонозное вирусное заболевание, оно передается человеку преимущественно от животных. Инкубационный период заболевания может меняться от 5 до 21-го дня. Заболевание обычно длится 2-4 недели. Катаральные явления, отмечаемые в начальном периоде (лихорадка, сильная головная боль, увеличение лимфатических узлов), в дальнейшем переходят в период высыпания. Высыпания, находясь на одинаковой стадии развития, покрывают все тело. Сыпь, сохраняющаяся несколько дней, заживает с одновременным образованием струпа и рубцовой ткани на его месте.

Инфекция передается от человека к человеку через поврежденную кожу и слизистые оболочки в результате длительного тесного контакта.

Больной человек или лица, контактировавшие с ним, не считаются заразными до появления клинических симптомов, характерных для заболевания.

Оспа обезьян обычно является самоограничивающимся заболеванием, т.е. неосложненные случаи не требуют какого-либо лечения. Поскольку у большинства пациентов оспа обезьян протекает в легкой форме, достаточно симптоматического лечения.

На сегодняшний день на территории Азербайджана не зарегистрировано ни одного случая подозрения на оспу обезьян. В этом направлении проводится строгий эпидемиологический контроль в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения. Кроме того, есть соответствующие ресурсы для выявления, диагностики и лечения лиц с подозрением на инфекцию», - говорится в заявлении министерства.

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