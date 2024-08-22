«Линкольн» прибыл на Ближний Восток

Авианосец Abraham Lincoln, на борту которого находятся истребители F-35C и F/A-18 Block III, прибыл в зону ответственности Центрального командования ВС США, которая отвечает за Ближневосточный, Центрально-Азиатский и Восточноафриканский регионы. Об этом заявила пресс-служба командования в соцсети Х.

Указывается, что помимо авианосца в регион также прибыла эскадра эсминцев, а также авиационное крыло палубной авиации. Кроме того, на Ближнем Востоке уже находится авианосец Theodore Roosevelt.

Ожидается, что в регион также прибудет атомная подлодка Georgia, оснащенная управляемыми ракетами. Об этом сообщал глава Пентагона Ллойд Остин в телефонном разговоре с министром обороны Израиля Йоавом Галантом. По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, предотвращение эскалации на Ближнем Востоке стало одной из задач США после нападения боевиков радикального движения «Хамас» на Израиль в октябре 2023 года.