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Российские войска попали в окружение в Курске: Сообщается о больших потерях
Новость дня
Российские войска попали в окружение в Курске: Сообщается о больших потерях

Еще 3 тысячи российских солдат прижаты к реке

11:32 5331

Представители Вооруженных сил Украины заявляют, что продвигаются к окружению примерно 3000 российских военных, которые прижаты к реке в Курской области России, пишет The Wall Street Journal.

«Когда РФ пыталась предотвратить окружение своих войск между рекой Сейм и украинской границей, украинская сторона использовала поставленные США ракетные системы HIMARS и дроны со взрывчаткой для нанесения ударов по понтонным переправам и оборудованию для наведения мостов», - говорится в материале.

Издание выяснило, что российские войска в районе реки Сейм отрезаны от линий снабжения. «Теперь, когда мы взорвали три их моста, вопрос времени, когда этот карман закроется для них», - сказал командир разведывательного подразделения 14-го полка Вооруженных сил Украины, который имеет позывной «Хорват».

Журналисты добавили, что для переправы через Сейм россияне собирают понтонные мосты, а украинцы разбивают их артиллерией. По словам бойца ВСУ по имени Андрей из 44-й украинской артиллерийской бригады, которая использует поставленные Западом артиллерийские орудия M777, переправление россиян через реки часто осуществляется в панике, и в это время украинская сторона их обстреливает. «Россияне спешно переправляют всех, кого могут», - добавил он.

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